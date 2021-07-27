Люксембург відкрився для українців: Кулеба перерахував умови в'їзду

Дмитро Кулеба назвав умови в'їзду українців до Люксембургу / УНІАН

Влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни треба буде надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний COVID-тест, заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав Кулеба.

В'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений за дотримання декількох умов. Зокрема, власникам біометричних закордонних паспортів громадянина України, термін дії яких не перевищує 6 місяців. Також буде потрібно надати наступні документи:

підтвердити мету поїздки;

фінансову спроможність;

поліс медичного страхування, який визнається в країнах ЄС.

Крім того, перед посадкою в літак буде потрібно надати один із сертифікатів:

про щеплення від коронавірусу вакцинами, визнаними в ЄС, - AstraZeneca , BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna, (повністю вакцинованою людина вважається після 14 днів від дати другого шеплення);

довідку про одужання, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус і не потребує карантину;

негативний тест на коронавірус в електронному або паперовому вигляді, який був зроблений не пізніше 72 годин до моменту вильоту літака.

Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну до списку держав, щодо яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу.