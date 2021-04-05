Маршрутники столиці налякали киян змінами у роботі

Маршрутки в Києві не дотримуються правил карантину / УНІАН

Під час жорсткого локдауна, який запровадили в Києві відсьогодні, киян здивувала робота маршруток, водії яких не питали у пасажирів про наявність перепусток, пише Сьогодні.

У Голосіївському районі Києва маршрутки контролювала поліція і забороняла входити в салон пасажирам, у яких немає спецпропуску. А ось на Позняках ніхто нічого не перевіряв.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко зазначив, що всі водії маршруток проінструктовані – вхід до салонів автобусів можливий лише за наявності у пасажира спеціального пропуску.

"На всіх великих транспортних вузлах і розв'язках чергують співробітники поліції і Нацгвардії, які контролюють наявність у пасажирів маршруток спецперепусток. Поки що наших водіїв не штрафують за перевезення пасажирів без цього документа – обмежуються усними попередженнями. Але так буде недовго", - пояснює Ігор Моїсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

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За його словами, у більшості пасажирів маршруток спецперепусток немає взагалі. Їх нібито ще видаватимуть на столичних підприємствах.

"Транспорт у Києві їздить порожній. І комунальний, і наш. У салонах майже немає людей. Деякі водії їдуть до парку. Я думаю, що нам на цьому тижні доведеться зупинити свою роботу. Ми фактично возимо повітря - немає ні виручки, ні пасажиропотоку. А паливо нам вже відмовилися видавати без передоплати. Тому, думаю, ми зупинимося. Тут два варіанти: витратити все паливо і збанкрутувати або ж зупинитися та зберегти наявні ресурси до закінчення локдауну. Поки рішення ми ще не схвалили", - зазначає Ігор Моїсеєнко.

Він пояснює, що багато водіїв самі хочуть зупинити роботу і перечекати ці складні тижні.

"Зараз якраз стартує сезон весняних робіт. І багато водіїв вирішують звільнитися і зайнятися посадкою картоплі. Навіщо їм вся ця нервування, якщо вони зможуть спокійно посидіти 1-2 місяці вдома? На жаль, це вони собі можуть дозволити зробити. В останні 2-3 роки хороші водії – великий дефіцит. Шофери розуміють, що вони відпочинуть пару місяців і потім знову повернуться. Звичайно ж, їх приймуть назад на роботу, так би мовити, відірвуть з руками і ногами, оскільки дефіцит водіїв просто величезний", – говорить Моїсеєнко.

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