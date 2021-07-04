Медики назвали попередню причину смерті вінничанина після щеплення від коронавірусу / Фото Reuters

Медики вважають, що причиною смерті 47-річного жителя Вінниці після щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty виробництва Pfizer BioNTech стали хвороби серця.

Як повідомили у департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА, для розслідування цієї події та встановлення причин вживаються всі необхідні заходи.

"2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - розповіли у відомстві.

Наразі цей випадок розглядає регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області.

За даними електронної амбулаторної карти пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.

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Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше:

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.