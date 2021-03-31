Мер Івано-Франківська оскандалився через вакцину Pfizer в Україні

Мер Івано-Франківська заявив про вакцину Pfizer в місті / Українська правда

Вакцина від коронавірусу Pfizer вже з'явилася в Україні. Таку заяву зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначивши, що за гроші людей вже почали вакцинувати.

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що це Pfizer. Не розумію, чому в державі досі її немає", - заявив Марцінків в ефірі місцевого 4 каналу.

На питання про те, де приватні медичні клініки могли взяти цю дорогу вакцину, мер відповів, що в місті живуть дуже заповзятливі люди.

"У нас народ дуже заповзятливий. По-моєму, одна доза коштує 800 або 1000 гривень. Не буду стверджувати точно, але знаю, що такі факти є", - повідомив голова Івано-Франківська.

Крім того, Руслан Марцінків висловив припущення, що подібні послуги не поодинокі, і є не тільки в Івано-Франківську, а й в інших містах України.

"Така послуга (вакцинація від COVID-19), думаю, є вже в приватних клініках по всій Україні", - резюмував мер міста.

Потім Руслан Марцінків опублікував у своєму Facebook пост, де спростував сказану в ефірі інформацію і зазначив, що вона не відповідає дійсності. Мер запевняє, що обмовився.

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