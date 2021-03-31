Мер Івано-Франківська оскандалився через вакцину Pfizer в Україні

Голова Івано-Франківська заявив, що в місті вже є вакцина Pfizer, але незабаром спростував це.
Вакцина від коронавірусу Pfizer вже з'явилася в Україні. Таку заяву зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначивши, що за гроші людей вже почали вакцинувати.
"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що це Pfizer. Не розумію, чому в державі досі її немає", - заявив Марцінків в ефірі місцевого 4 каналу.
На питання про те, де приватні медичні клініки могли взяти цю дорогу вакцину, мер відповів, що в місті живуть дуже заповзятливі люди.
"У нас народ дуже заповзятливий. По-моєму, одна доза коштує 800 або 1000 гривень. Не буду стверджувати точно, але знаю, що такі факти є", - повідомив голова Івано-Франківська.
Крім того, Руслан Марцінків висловив припущення, що подібні послуги не поодинокі, і є не тільки в Івано-Франківську, а й в інших містах України.
"Така послуга (вакцинація від COVID-19), думаю, є вже в приватних клініках по всій Україні", - резюмував мер міста.
Потім Руслан Марцінків опублікував у своєму Facebook пост, де спростував сказану в ефірі інформацію і зазначив, що вона не відповідає дійсності. Мер запевняє, що обмовився.
Вакцинація в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- В Україну 23 лютого прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за ліцензією AstraZeneca.
- 16 березня президент України Володимир Зеленський в ході наради з главою МОЗ і прем'єрміністром заявив, що перше щеплення проти коронавірусу препаратом Сovishield знижує ймовірність зараження на 76%. Він також додав, що після другої дози людина отримує повний захист від COVID-19.
- 25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.
- Китайський вакцина від коронавірусу Sinovac така ж ефективна, як індійська вакцина Covishield від Oxford/AstraZeneca, заявив глава МОЗ України Максим Степанов.