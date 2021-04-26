Меркель озвучила умову закупівлі COVID-вакцини у Путіна

Меркель назвала умови закупівлі супутника V / УНІАН

Німеччина заявила про готовність придбати російську вакцину від коронавірусу Супутник V, якщо препарат отримає дозвіл на його застосування європейським регулятором найближчим часом.

У разі затримки з реєстрацією на кілька місяців Берлін відмовиться від його придбання, заявила сьогодні на прес-конференції канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Spiegel.

"Якщо цей допуск (російської вакцини - ред.) буде отриманий скоро, то має сенс придбати дози Супутника V, якщо це відбудеться тільки через декілька місяців, то у нас буде вже достатньо вакцин, від цього залежатиме питання, скільки нам ще треба замовляти", - сказала Меркель.

При цьому вона підкреслила, що загальноєвропейського замовлення на російську вакцину не буде.

"Федеральний уряд займається цим самостійно", - уточнила вона.

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