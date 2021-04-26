Меркель озвучила умову закупівлі COVID-вакцини у Путіна

У разі затримки з реєстрацією на кілька місяців Берлін відмовиться від його придбання.
Німеччина заявила про готовність придбати російську вакцину від коронавірусу Супутник V, якщо препарат отримає дозвіл на його застосування європейським регулятором найближчим часом.
У разі затримки з реєстрацією на кілька місяців Берлін відмовиться від його придбання, заявила сьогодні на прес-конференції канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Spiegel.
"Якщо цей допуск (російської вакцини - ред.) буде отриманий скоро, то має сенс придбати дози Супутника V, якщо це відбудеться тільки через декілька місяців, то у нас буде вже достатньо вакцин, від цього залежатиме питання, скільки нам ще треба замовляти", - сказала Меркель.
При цьому вона підкреслила, що загальноєвропейського замовлення на російську вакцину не буде.
"Федеральний уряд займається цим самостійно", - уточнила вона.
Вакцинація Путіна та новини про Супутник V
- 23 березня глава Кремля Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Він повідомив, що Кремль не поширюватиме фото - і відеокадри самої процедури.
- Про реєстрацію вакцини Супутник V 11 серпня 2020 року заявив сам Путін. Він також розповів, що одна з його дочок пройшла процедуру вакцинації даним препаратом.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували процес ліцензування російської вакцини. У ВООЗ акцентували увагу на тому, що вакцина не пройшла належних клінічних досліджень. Тому на даний момент не можна зробити висновок про безпеку та ефективність препарату.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висловила здивування, що Росія пропонує багатьом країнам свою вакцину від коронавірусу Супутник V в той час, коли в самій країні справи з вакцинацією просуваються не надто швидко.
- Вакцина Супутник V, яку Росія продала Словаччині, виявилася за складом не ідентичною тій, яка отримала схвалення авторитетного наукового журналу The Lancet. Крім того, препарат не такий же, як ті вакцини, які використовуються в інших країнах.