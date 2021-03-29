Мінцифри вже стежить за вакцинованими: в ОП відзвітували про розробку ковід-паспортів

Як зазначив Володимир Зеленський, подібні паспорти вже розробляються в Євросоюзі та США, а також у Швейцарії та Ізраїлі.
Президент Володимир Зеленський має намір розробити ковід-паспортизацію в рамках боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.
Як зазначив Зеленський у ході селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, подібні паспорти вже розробляються в Євросоюзі і США, а також у Швейцарії та Ізраїлі.
"Нам теж треба розробити свою систему відповідної паспортизації, а також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – цитує заяву гаранта його прес-служба.
Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що його відомство готове приступати до розробки паспортів вакцинації. Зокрема, його відомство вже стежить за якістю даних в реєстрі вакцинованих українців.
Ковід-паспорти: новини
- В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу низка держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
- Лідери країн ЄС вже домовилися створити COVID-паспорти. Євросоюз планує запровадити такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.