Мінцифри вже стежить за вакцинованими: в ОП відзвітували про розробку ковід-паспортів

Ковід-паспорти в Україні має намір впровадити Зеленський / Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський має намір розробити ковід-паспортизацію в рамках боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Як зазначив Зеленський у ході селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, подібні паспорти вже розробляються в Євросоюзі і США, а також у Швейцарії та Ізраїлі.

"Нам теж треба розробити свою систему відповідної паспортизації, а також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – цитує заяву гаранта його прес-служба.

Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що його відомство готове приступати до розробки паспортів вакцинації. Зокрема, його відомство вже стежить за якістю даних в реєстрі вакцинованих українців.

Ковід-паспорти: новини