Мінімум хворих з початку 2021 року: коронавірус в Україні встановив новий рекорд

За добу хворобу виявили у 174 жителів країни. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Київській областях.
Станом на ранок понеділка, 12 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 174 жителів країни. Зокрема захворіли 16 дітей і один медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 7, одужали - 236 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 241 217 людини;
- одужали - 2 177 529 осіб;
- летальних випадків - 52 604;
- проведено ПЛР-тестів - 11 042 753.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що вже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу Дельта. За його словами, кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає.
- У найближчі тижні в Україні може різко збільшитися число кількість нових випадків коронавірусу. Системний аналітик Євген Винищин вважає, що вже зараз потрібно вживати термінових заходів, прискорюючи вакцинацію людей з груп ризику, інакше катастрофічної ситуації не уникнути.
- Американська вакцина від коронавірусу Pfizer стала доступною в центрах вакцинації в Україні. Першим містом, в якому прищеплювали населення цим препаратом, став Чернігів.
Автор: Анна Багрій