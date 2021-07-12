Мінімум хворих з початку 2021 року: коронавірус в Україні встановив новий рекорд

За добу одужали від коронавірусу 236 українців / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 12 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 174 жителів країни. Зокрема захворіли 16 дітей і один медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 7, одужали - 236 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 241 217 людини;

одужали - 2 177 529 осіб;

летальних випадків - 52 604;

проведено ПЛР-тестів - 11 042 753.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 12 липня 2021 / t.me/mozofficial

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