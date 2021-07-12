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Мінімум хворих з початку 2021 року: коронавірус в Україні встановив новий рекорд

12 липня 2021, 08:22
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За добу хворобу виявили у 174 жителів країни. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

карантин в Україні
За добу одужали від коронавірусу 236 українців / УНІАН

Станом на ранок понеділка, 12 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 174 жителів країни. Зокрема захворіли 16 дітей і один медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 266 осіб; летальних випадків - 7, одужали - 236 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 241 217 людини;
  • одужали - 2 177 529 осіб;
  • летальних випадків - 52 604;
  • проведено ПЛР-тестів - 11 042 753.
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Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 12 липня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Головний санлікар країни Ігор Кузін заявив, що вже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу Дельта. За його словами, кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає.
  • У найближчі тижні в Україні може різко збільшитися число кількість нових випадків коронавірусу. Системний аналітик Євген Винищин вважає, що вже зараз потрібно вживати термінових заходів, прискорюючи вакцинацію людей з груп ризику, інакше катастрофічної ситуації не уникнути.
  • Американська вакцина від коронавірусу Pfizer стала доступною в центрах вакцинації в Україні. Першим містом, в якому прищеплювали населення цим препаратом, став Чернігів.
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