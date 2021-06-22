Мінімум хворих з початку року: коронавірус в Україні встановив рекорд

На коронавірус за добу захворіли три сотні українців , з них двоє - медики / Reuters

Станом на ранок вівторка, 22 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 296 жителів країни. Зокрема захворіли 22 дитини і два медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 318 осіб; летальних випадків - 21, одужали 829 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

Коронавірус в Україні - статистика на ранок 22 червня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 230 142 людини;

одужали - 2 152 969 осіб;

летальних випадків - 52 053;

проведено ПЛР-тестів - 10 690 896.

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Як повідомляв Главред, провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров розповів, чи варто боятися нового штаму коронавірусу Дельта, який, за заявою ВООЗ, стає домінуючим у світі.

Учені заявили, що зафіксовано нову мутацію штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував у ще заразніший та небезпечніший "Дельта+". Його виявили вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.