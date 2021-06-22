Мінімум хворих з початку року: коронавірус в Україні встановив рекорд

Станом на ранок 22 червня нинішнього року по всій Україні з початку епідемії було підтверджено 2 230 142 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
Станом на ранок вівторка, 22 червня, коронавірус в Україні за добу виявили у 296 жителів країни. Зокрема захворіли 22 дитини і два медпрацівника.
За минулі 24 години було госпіталізовано 318 осіб; летальних випадків - 21, одужали 829 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 230 142 людини;
- одужали - 2 152 969 осіб;
- летальних випадків - 52 053;
- проведено ПЛР-тестів - 10 690 896.
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Як повідомляв Главред, провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров розповів, чи варто боятися нового штаму коронавірусу Дельта, який, за заявою ВООЗ, стає домінуючим у світі.
Учені заявили, що зафіксовано нову мутацію штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував у ще заразніший та небезпечніший "Дельта+". Його виявили вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра.
У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали Лямбда. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.