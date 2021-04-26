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Мінус одна "червона зона": у Львові послабили карантин

26 квітня 2021, 09:27
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Станом на ранок 26 квітня, десять регіонів, зокрема і Київ, залишаються "червоними".

маска, карантин
Львів вийшов з "червоної" зони карантину / УНІАН

З понеділка, 26 квітня, Львів та Львівська область вийшли з "червоної зони" карантину. Тепер у цьому регіоні діють обмеження "жовтої" зони.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Повідомив про нього мер Львова Андрій Садовий 25 квітня.

"На позачерговому засіданні Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести Львів з "червоної" одразу в "жовту" зону (...) Зберемо міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка видасть всі протоколи і подальші вказівки для роботи", - повідомив міський голова у Telegram.

Таким чином, "червоними" поки що залишаються Київ та дев'ять областей — Київська, Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Миколаївська та Запорізька.

Що дозволено у "жовтій зоні":

  • робота ресторанів, кав'ярень, барів, їдалень та інших закладів харчування з 7:00 до 24:00 (виняток - замовлення" на винос " і доставки);
  • проведення масових заходів за участю максимум однієї людини на 4 кв. м;
  • проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць і при фізичній дистанції не менше 1,5 метра (при розміщенні глядачів стоячи);
  • робота навчальних закладів (але проводити масові заходи за участю учнів з більш ніж однієї групи або класу і в присутності інших відвідувачів заборонено);
  • перевезення лише сидячих пасажирів у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні;
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, але максимум одного відвідувача на 10 кв.м., в басейнах - максимум 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Коронавірус в Україні - останні новини:

Станом на ранок понеділка, 26 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 5 062 жителів країни. Зокрема захворіла 221 дитина і 54 медпрацівника.

За минулі 24 години госпіталізовано 2 061 особу; летальних випадків - 195, одужали 6 910 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

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