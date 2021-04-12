МОЗ екстрено звернувся до роботодавців через COVID-вакцинацію

На сьогодні вакцинують в першу чергу медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей старших за 80 років.
У МОЗ просять роботодавців заздалегідь підготувати списки працівників, які будуть вакцинуватися від коронавірусу, згідно з чергою прищепної кампанії, інформує пресслужба МОЗ.
На сьогодні вакцинують в першу чергу медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів і людей старших за 80 років.
Алгоритм запису для роботодавців:
- Регіональні координатори з вакцинації проінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників установ, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.
- Керівники установ передають ці списки регіональному координатору з вакцинації.
- Керівники установ готують приміщення для вакцинації і домовляються з регіональним координатором про час і місце візиту мобільної бригади.
- У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.
- Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я).
Коронавірус в Україні-про що раніше повідомляв головред:
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили Південноафриканський штам коронавірусу. При цьому Британський штам виявили у всіх областях.
- 6 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні кількість летальних випадків зростає через нові штамів коронавірусу.
Автор: Катерина Трохимчук