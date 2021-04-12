МОЗ екстрено звернувся до роботодавців через COVID-вакцинацію

МОЗ звернулося до роботодавців / Reuters

У МОЗ просять роботодавців заздалегідь підготувати списки працівників, які будуть вакцинуватися від коронавірусу, згідно з чергою прищепної кампанії, інформує пресслужба МОЗ.

На сьогодні вакцинують в першу чергу медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів і людей старших за 80 років.

Алгоритм запису для роботодавців:

Регіональні координатори з вакцинації проінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників установ, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків. Керівники установ передають ці списки регіональному координатору з вакцинації. Керівники установ готують приміщення для вакцинації і домовляються з регіональним координатором про час і місце візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком. Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров'я).

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