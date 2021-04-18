МОЗ назвало умову вакцинації від COVID-19 в Україні всіх охочих

В Україні всі бажаючі можуть зробити щеплення від коронавірусу після того. як в країні буде 1 млн доз вакцин - Ляшко / Reuters

Масова прищепна кампанія від коронавірусу в Україні для всіх бажаючих почнеться тоді, коли в країні буде мінімум 1 мільйон доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завданням держави є вакцинація половини дорослого населення вже в поточному році. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зокрема, чиновник заявив журналістам, що як тільки в Україні накопичиться до 1 мільйона доз препарату від коронавірусу, то в країні відкриють безліч ділянок з метою можливості для українців проходження процедури вакцинації.

"Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети вакцинації, всі мобільні бригади, а також потенційно готові розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", - стверджує Ляшко.читайте такожВ Україні стартує вакцинація препаратом СoronaVac: хто отримає щеплення

Також він додав, що в пріоритеті вакцинації люди у віці 60+. Після того, як щеплення зроблять всім бажаючим серед цього віку, почнеться кампанія з вакцинації категорії населення у віці 18+.

"Спочатку пріоритет 18+ це люди з хронічними хворобами, а потім всі бажаючі", - підкреслив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Вакцинація від COVID-19 в Україні