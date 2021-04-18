МОЗ назвало умову вакцинації від COVID-19 в Україні всіх охочих

Метою МОЗ є вакцинація від коронавірусу 50% дорослих українців вже до кінця 2021 року, стверджує Віктор Ляшко.
Масова прищепна кампанія від коронавірусу в Україні для всіх бажаючих почнеться тоді, коли в країні буде мінімум 1 мільйон доз вакцини проти коронавірусної інфекції. Завданням держави є вакцинація половини дорослого населення вже в поточному році. Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Зокрема, чиновник заявив журналістам, що як тільки в Україні накопичиться до 1 мільйона доз препарату від коронавірусу, то в країні відкриють безліч ділянок з метою можливості для українців проходження процедури вакцинації.
"Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети вакцинації, всі мобільні бригади, а також потенційно готові розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", - стверджує Ляшко.читайте такожВ Україні стартує вакцинація препаратом СoronaVac: хто отримає щеплення
Також він додав, що в пріоритеті вакцинації люди у віці 60+. Після того, як щеплення зроблять всім бажаючим серед цього віку, почнеться кампанія з вакцинації категорії населення у віці 18+.
"Спочатку пріоритет 18+ це люди з хронічними хворобами, а потім всі бажаючі", - підкреслив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
- Першою офіційною вакциною від коронавісу в Україні став індійський препарат CoviShield, який називають аналогом британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Вакцинація від СOVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Першими щеплення стали робити медичним працівникам, діяльність яких пов'язана з пацієнтами, які лікуються від коронавірусу. Далі стали вакцинувати бійців ООС на Донбасі.
- Президент України Володимир Зеленський 4 квітня впровадив рішення РНБО про запуск Національного плану з вакцинації від коронавірусу, який повинен бути реалізований до кінця 2021 року. План передбачає вакцинацію більшості дорослого населення країни до кінця поточного року з метою формування колективного імунітету.
- Пізніше глава МОЗ Максим Степанов уточнив, що в Україні діє Дорожня карта вакцинації, у якій зафіксовані 5 етапів вакцинації населення від коронавірусу.