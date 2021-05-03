МОЗ оприлюднило актуальний список регіонів червоної зони карантину

Попри зниження числа нових випадків зараження коронавірусом, в рядах регіонів червоної зони карантину поки без змін.
Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, у червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів.
Згідно з даними МОЗ, у жовтій зоні карантину знаходяться Київ та дев'ять областей: Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.
У помаранчевій зоні карантину знаходяться Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
Червона зона карантину включає Житомирську, Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 2 травня виявлено у 2758 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 1591 особу; летальних випадків - 154, одужали 5550 осіб.
- У Києві послабили жорсткі карантинні обмеження у суботу, 1 травня. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21. Колективний імунітет, який сформується у суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього, заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець.