МОЗ оприлюднило актуальний список регіонів червоної зони карантину

У червоній зоні карантину залишаються 7 областей / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні. Згідно з актуальними даними, у червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів.

Згідно з даними МОЗ, у жовтій зоні карантину знаходяться Київ та дев'ять областей: Київська, Вінницька, Закарпатська, Херсонська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та Івано-Франківська. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

У помаранчевій зоні карантину знаходяться Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Червона зона карантину включає Житомирську, Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

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