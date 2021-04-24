МОЗ оприлюднило свіжий список регіонів червоної зони карантину

У жовтій зоні знаходяться всього 4 регіони: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Херсонська області.
Через ситуацію з коронавірусом "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення хвороби діє в 12 регіонах України.
Станом на 24 квітня в червоній зоні карантину в Україні знаходяться 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Полтавська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області, повідомляє офіційний портал Міністерства охорони здоров'я України.
Відзначимо, у Києві останнім часом знижується рівень госпіталізацій і завантаженість в лікарнях ліжко-місць з киснем. Долю столиці буде вирішено найближчими днями.
Водночас обмеження помаранчевої зони діють у 9 регіонах: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях.
У жовтій зоні знаходяться 4 регіони: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Херсонська області.
Відзначмо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 12 711 жителів країни. У тому числі захворіло 532 дитини та 230 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 3 508 осіб; летальних випадків - 392, одужало 13 687 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Дніпропетровській (1268) області, м.Київ (1027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Ситуація з коронавірусом у Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.
- Згідно зі свіжими прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, червону карантинну зону покинуть Київ та п'ять областей. Регіони мають перейти до жовтої зони наступного тижня, заявив головний санітарний лікар країни і заступник голови відомства Віктор Ляшко.