Жодного "червоного" регіону: МОЗ оновило карантинні зони

МОЗ оновило карантинні зони: жодного "червоного" регіону / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Україні покращилася - станом на суботу, 8 травня, в жодному регіоні не діють обмеження червоної зони карантину.

Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, Сумська область останньою вийшла з червоної зони карантину, інші регіони знаходяться в помаранчевій і жовтій зонах.

До помаранчевої зони поки включені сім областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська.

Решта регіонів і Київ знаходяться в жовтій зоні карантину. До зеленої зони не входить жоден регіон.

Крім того, рівень госпіталізації не перевищено в жодній області.

Зазначимо, за минулу добу коронавірус виявили у 8 710 жителів України. У тому числі захворіло 374 дитини та 193 медпрацівники.

За добу госпіталізовано 2 544 людини; летальних випадків - 370, одужало 19 408 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м.Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

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