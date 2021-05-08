Жодного "червоного" регіону: МОЗ оновило карантинні зони

Рівень госпіталізації не перевищено в жодній області, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Ситуація з коронавірусом в Україні покращилася - станом на суботу, 8 травня, в жодному регіоні не діють обмеження червоної зони карантину.
Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, Сумська область останньою вийшла з червоної зони карантину, інші регіони знаходяться в помаранчевій і жовтій зонах.
До помаранчевої зони поки включені сім областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська.
Решта регіонів і Київ знаходяться в жовтій зоні карантину. До зеленої зони не входить жоден регіон.
Крім того, рівень госпіталізації не перевищено в жодній області.
Зазначимо, за минулу добу коронавірус виявили у 8 710 жителів України. У тому числі захворіло 374 дитини та 193 медпрацівники.
За добу госпіталізовано 2 544 людини; летальних випадків - 370, одужало 19 408 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у м.Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- З 8 травня Сумська область покидає червону зону епідеміологічної небезпеки. Там запроваджують "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
- Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.
- В Україні реальне кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників та оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.