МОЗ оновило список регіонів червоної зони карантину

У восьми областях перевищеним залишається показник госпіталізацій, норма яких становить 60 на 100 тисяч населення, уточнили в МОЗ.
Епідеміологічний поріг коронавірусу станом на 2 травня перевищено у 13 областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. В червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів, водночас Київщина і столиця - "жовті".
Згідно з даними МОЗ, епідпоріг не має перевищувати 100%. Цей показник вищий у Волинській (141,4%), Дніпропетровській (108,7%), Донецькій (157,4%), Житомирській (105,4%), Запорізькій (104,7%), Кіровоградській (113,6%), Луганській (125,6%), Рівненській (102,6%), Сумській (118,6%), Тернопільській (131,7%), Харківській (110,2%), Черкаській (146,1%) та Чернігівській (107,1%) областях.
Найменший показник має Вінницька область - 54,4%. У Києві - 67,3%.
Водночас у восьми областях перевищеним залишається показник госпіталізацій, норма яких становить 60 на 100 тисяч населення: у Дніпропетровській (62,8), Донецькій (65,7), Житомирській (62,2), Луганській (63,2), Сумській (65,9), Хмельницькій (72,5), Черкаській (63,1) і Чернігівській (65,7).
У червоній зоні карантину продовжують перебувати Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У помаранчевій зоні карантину знаходяться Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.
Решта областей України, а також Київ знаходяться в жовтій зоні.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 1 травня виявили у 5094 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 3 299 осіб; летальних випадків - 160, одужало 5784 людини.
- У суботу, 1 травня, в Києві послабили жорсткі карантинні обмеження. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Червона зона карантину в Україні зменшилася - 1 травня з неї вийшли Київська і Миколаївська області, а також Київ. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я України, червоний рівень епідемічної небезпеки залишається в 7 областях.