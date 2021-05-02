МОЗ оновило список регіонів червоної зони карантину

МОЗ оновило список областей червоної зони карантину / УНІАН

Епідеміологічний поріг коронавірусу станом на 2 травня перевищено у 13 областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. В червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів, водночас Київщина і столиця - "жовті".

Згідно з даними МОЗ, епідпоріг не має перевищувати 100%. Цей показник вищий у Волинській (141,4%), Дніпропетровській (108,7%), Донецькій (157,4%), Житомирській (105,4%), Запорізькій (104,7%), Кіровоградській (113,6%), Луганській (125,6%), Рівненській (102,6%), Сумській (118,6%), Тернопільській (131,7%), Харківській (110,2%), Черкаській (146,1%) та Чернігівській (107,1%) областях.

Найменший показник має Вінницька область - 54,4%. У Києві - 67,3%.

Водночас у восьми областях перевищеним залишається показник госпіталізацій, норма яких становить 60 на 100 тисяч населення: у Дніпропетровській (62,8), Донецькій (65,7), Житомирській (62,2), Луганській (63,2), Сумській (65,9), Хмельницькій (72,5), Черкаській (63,1) і Чернігівській (65,7).

У червоній зоні карантину продовжують перебувати Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У помаранчевій зоні карантину знаходяться Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Решта областей України, а також Київ знаходяться в жовтій зоні.

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