У МОЗ оновили зони карантину: два регіони "змінили колір"

Червоних зон карантину в Україні зараз немає / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону, а Черкаська область стала "жовтою".

Як свідчать свіжі дані МОЗ, у Донецькій області перевищено норму відсотка від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%. У Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 19,6% при нормі 20%.

Загалом в Україні лише одна область перебуває в "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій".

"Зеленими" в Україні залишаються шість регіонів: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.

moz.gov.ua

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