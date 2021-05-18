УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У МОЗ оновили зони карантину: два регіони "змінили колір"

18 травня 2021, 10:44
Прослухати новину
Зупинити

Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантину, а Черкаська область стала "жовтою".

карантин, маска
Червоних зон карантину в Україні зараз немає / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону, а Черкаська область стала "жовтою".

Як свідчать свіжі дані МОЗ, у Донецькій області перевищено норму відсотка від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%. У Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 19,6% при нормі 20%.

Загалом в Україні лише одна область перебуває в "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій".

"Зеленими" в Україні залишаються шість регіонів: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.

false
moz.gov.ua

Коронавірус і карантин в Україні - останні новини:

  • Станом на ранок вівторка, 18 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 095 жителів країни.
  • За минулі 24 години госпіталізовано 999 осіб; летальних випадків - 285, одужали - 17 751.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
  • Карантин в Україні можуть скасувати за умови вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення. Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на вакцинацію 100% дорослих українців сподіватися не варто.

МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні карантин в Україні коронавірус новини карантин новини карантинні зони зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ оновили зони карантину: два регіони "змінили колір"». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо консерви, які не можна просто відкрити та з'їстиНазвано консерви, які не можна просто відкрити та з'їсти Дзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружиниДзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружини Віра Кекелія та Богдан Юсипчук показали зйомки 5 сезону шоу ЖВЛ на 1+1Віра Кекелія та Богдан Юсипчук показали зйомки 5 сезону шоу ЖВЛ на 1+1 Представниця Росії на Євробаченні 2021 висловилася про Go-A і конфлікт з УкраїноюПредставниця Росії на Євробаченні 2021 висловилася про Go-A і конфлікт з Україною Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старимиРечі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими

Останні новини

09:51
Діабет 2 типу: названо невідомий фактор ризику, пов'язаний зі сном
09:43
Гороскоп на завтра 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Відео
09:28
Злива і сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження Відео
09:16
У Байдена поділилися очікуваннями від перемовин щодо Криму і різко висловилися про Росію Відео
09:12
Лікарі назвали три продукти для відмінного зору
Реклама
08:45
Війна проти Кличка може обернутися проблемами для Зеленського Погляд
08:27
ЗМІ дізналися про відмову США від санкцій щодо СП-2: у Байдена зробили заяву Відео
08:20
Коронавірус в Україні 19 травня: понад 5 тисяч нових хворих і 2 тисячі госпіталізованих Відео
08:02
Загрожують нові проблеми: лікар пояснив, чому вакцинацію від COVID-19 потрібно терміново прискорити Відео
07:43
"Це вже повний звіздець": у Дніпрі копи побили колегу на очах у начальства Відео
07:27
Ізраїлю і ХАМАСу запропонували укласти перемир'я: відома реакція сторін конфлікту Відео
07:10
"Велика угода": про що домовлятимуться Байден і Путін Погляд
06:59
"Сусідам пощастило": ведуча 1+1 топлес з подругами влаштували фотосесію на балконі
06:46
ДТП з ексглавою СЕС Києва: постраждала розповіла про проблеми зі здоров'ям після аварії
06:30
Спокусливий французький чубчик Бріджит Бардо повернувся в моду на літо 2021 Фото Відео
06:19
Гороскоп на 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбування Відео
06:05
Економіст спрогнозував, як епідемія COVID-19 позначиться на економіці України Відео
05:27
Стала відома точна дата виходу легендарної GTA для PS5 і Xbox Series Відео
05:02
Популярні ліки знижують ефект вакцинації проти COVID-19 - вчені
04:24
У моді чудові солом'яні сумки: влітку 2021 їх можна носити навіть на роботу Фото Відео
Реклама
04:22
Повний місяць у травні 2021: коли Місяць округлиться, і як змінити своє життя Відео
03:50
Привітання з днем народження мужчині своїми словами красиві і стильні
03:06
Як схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети Відео
02:16
Українська спортсменка звабливо засвітила груди
00:55
Преображення Господнє 2021: дата і що не можна робити в Яблучний спас Відео
00:07
Україна пройшла у фінал Євробачення 2021 - як оцінили пісню глядачі Відео
18 травня, вівторок
23:59
В Україні заговорили про покупку протиракетної системи на кшталт "Залізного купола" Відео
23:38
З'явилися резонансні деталі аварії з колишнім санлікарем Києва, яка переїхала дівчину Відео
23:13
У США заявили про скандальне рішення щодо Північного потоку-2 Відео
22:41
В Україну мчить шторм і небезпечна погода - синоптики Відео
22:20
Ані Лорак вперше висловилася щодо сексуальних домагань Меладзе
22:13
Як місяць народження чоловіка впливає на сімейне життя Відео
21:43
Вчені створили першу дієву схему лікування коронавірусу Відео
21:35
Валить дерева і трощить будинки: на Індію обрушився найпотужніший за 20 років циклон Тауктае Фото Відео
21:18
У моді білі штани, в яких можна мати водночас невимушений і стильний вигляд Фото Відео
20:55
У Херсонській області пастор заманював наркоманів та алкоголіків у рабство
20:47
"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото
20:35
"Вибивав гроші": Степанов висловився про відставку та розкрив подробиці роботи у МОЗ Відео
20:26
Росія стягнула до кордонів України 80 тисяч військових - Генштаб Відео
20:23
У МЗС назвали головну умову для евакуації українців із Сектора Гази Відео
Реклама
20:11
У відставку хочуть відправити ще одного міністра, але "слуги народу" заперечують Відео
19:45
У НАТО зробили заяву про загрозу для України з боку РФ Відео
19:40
Старша дочка Полякової показала, як правильно пити пиво Відео
19:38
Підраховані колосальні збитки України від запуску Північного потоку-2 Відео
19:13
Колишній тренер Володимира Кличка зробив сенсаційну заяву про повернення боксера на ринг Відео
18:29
Go-A увірвалися в список лідерів Євробачення
18:21
Київ наглухо застряг у заторах: які вулиці варто об'їжджати
18:18
Метінвест інвестує в реконструкцію маріупольського пірсу більше 12 мільйонів
18:10
Microsoft назвала ігри, які увійдуть до Xbox Game Pass до кінця травня
17:58
"Міністропад" триває: Степанова відправили у відставку Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти