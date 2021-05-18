У МОЗ оновили зони карантину: два регіони "змінили колір"

Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантину, а Черкаська область стала "жовтою".
Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Зокрема, Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону, а Черкаська область стала "жовтою".
Як свідчать свіжі дані МОЗ, у Донецькій області перевищено норму відсотка від епідемічного порогу - 101,5% при нормі 100%. У Черкаській області прийшов в норму коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 19,6% при нормі 20%.
Загалом в Україні лише одна область перебуває в "помаранчевій" зоні, решта - в "жовтій".
"Зеленими" в Україні залишаються шість регіонів: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.
Коронавірус і карантин в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 18 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 095 жителів країни.
- За минулі 24 години госпіталізовано 999 осіб; летальних випадків - 285, одужали - 17 751.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (428), Рівненській (425), м. Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
- Карантин в Україні можуть скасувати за умови вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення. Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на вакцинацію 100% дорослих українців сподіватися не варто.
Автор: Анна Багрій