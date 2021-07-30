МОЗ оголосило про "загрозливу тенденцію" COVID-19 у Києві, Харківській та Луганській областях

Спалах COVID-19 в Україні наразі не зафіксовано - головний санітарний лікар Кузін / УНІАН

Сьогодні в Україні немає нового спалаху епідемії COVID-19. Картина захворюваності в більшості регіонів залишається стабільною. Однак у Києві, Харківській та Луганській областях вже зараз спостерігається "загрозлива тенденція". Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У інтерв'ю Українській правді він сказав про те, що наразі в країні не встановлено спалаху захворюваності на коронавірус. Більшість областей демонструють стабільні показники.

читайте такожДо кафе і кінотеатрів – тільки з щепленням від COVID-19: МОЗ попередив про новий локдаун в Україні"Наразі ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності на ковід. За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів знаходиться на рівні плато", - сказав Кузін.

Однак, за його словами, несприятлива тенденція фіксується у Києві, Харківській та Луганській областях.

"Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - підкреслив Ігор Кузін.

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Коронавірус в Україні

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше заявляв, що в Україні зафіксовано вже 17 випадків нового небезпечного штаму коронавірусу Дельта. Нова варіація вірусу була знайдена у Києві, Закарпатській та Львівській областях.

Згідно з даними на четвер, 29 липня, в Україні за минулі 24 години встановлено нових 846 прецеденти зараження коронавірусною інфекцією. Всього з моменту початку епідемії в країні зафіксовано 2 250 907 випадків COVID-19.

Вчені Національної академії наук прогнозували, що після зниження числа щодобових заражень коронавірусом, який фіксувався в період з 21 по 27 липня, показники захворюваності погіршаться, а кількість прецедентів COVID-19 в Україні зростатиме.