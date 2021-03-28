МОЗ залишило в червоній зоні карантину Київ та 9 областей / УНІАН

Коронавірус в Україні не зменшує обертів. Через високий рівень госпіталізацій та величезне число заражень станом на 28 березня 10 регіонів країни знаходяться в червоній зоні карантину.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, динаміка госпіталізацій залишається високою, в деяких регіонах зайнято велику частину виділених ліжко-місць для пацієнтів з COVID-19.

У "червоній зоні" залишаються Київ і дев'ять областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська І Чернівецька.

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 932 осіб, у тому числі захворіло 564 дитини та 181 медпрацівник. Водночас до лікарень госпіталізовано 5052 особи.

Станом на ранок неділі, 28 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 644 063.

Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 954. За добу померло ще 203 особи.

Одужало за добу 3343 особи, усього - 1 300 625.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

У червоній зоні карантину на сьогодні заборонено:

приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;

робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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