МОЗ залишило в червоній зоні карантину Київ та 9 областей

Динаміка госпіталізацій залишається високою, в деяких регіонах зайнято велику частину виділених ліжко-місць для пацієнтів з COVID-19.
Коронавірус в Україні не зменшує обертів. Через високий рівень госпіталізацій та величезне число заражень станом на 28 березня 10 регіонів країни знаходяться в червоній зоні карантину.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, динаміка госпіталізацій залишається високою, в деяких регіонах зайнято велику частину виділених ліжко-місць для пацієнтів з COVID-19.
У "червоній зоні" залишаються Київ і дев'ять областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська І Чернівецька.
Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 11 932 осіб, у тому числі захворіло 564 дитини та 181 медпрацівник. Водночас до лікарень госпіталізовано 5052 особи.
Станом на ранок неділі, 28 березня, загальне число випадків зараження коронавірусом в Україні склало 1 644 063.
Жертв коронавірусу з початку епідемії - 31 954. За добу померло ще 203 особи.
Одужало за добу 3343 особи, усього - 1 300 625.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.
У червоній зоні карантину на сьогодні заборонено:
- приймання відвідувачів у ТРЦ, закладами громадського харчування та культури;
- проведення масових, спортивних та інших заходів;
- приймання відвідувачів у спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
- робота транспорту: рішення ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Карантин в Україні - про що йшлося раніше:
- 15 березня очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку у всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.