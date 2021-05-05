МОЗ знищив важливий список вакцинації від коронавірусу

Тепер надлишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено прищеплювати тільки осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.
У МОЗ розповіли про те, що знищили персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від коронавірусу позачергово, але не встигли, повідомляє пресслужба відомства в середу, 5 травня.
У МОЗ нагадали, що вакцинація публічних осіб позачергово залишковими дозами була скасована наказом від 16 квітня 2021 року після внесення змін до дорожньої карти з вакцинації.
"Тому керуючись законом Про захист персональних даних, департаменти охорони здоров'я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали при заповненні форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - пояснили в МОЗ.
читайте такожУ МОЗ заявили про прибуття в Україну нової партії вакцини CoronaVac
У міністерстві зазначили, що тепер надлишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено прищеплювати тільки осіб, визначених у першому і другому етапах вакцинації.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Офіційно вакцина від COVID-19 з'явилася в Україні 23 лютого. Першим препаратом стала вакцина CoviShield-аналог британсько-шведської вакцини Astra Zeneca.
- Стартувавши вакцинація від коронавірусу в Україні 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам, після чого почалася вакцинація учасників ООС на Донбасі.
- 18 квітня в Україну привезли вакцину Pfizer. Державі вдалося отримати 117 тисяч доз препарату. До цього Київ домовився про контрактні поставки 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.
- 30 Квітня Україна отримала 500 тисяч доз китайського препарату CoronaVac. У МОЗ анонсували отримання нових вакцин від коронавірусу щотижня.
- 1 травня стало відомо, що Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Таким чином, держава законтрактувала 20 мільйонів доз препарату американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech.