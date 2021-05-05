МОЗ знищив важливий список вакцинації від коронавірусу

МОЗ знищило один зі списків на вакцинацію / УНІАН

У МОЗ розповіли про те, що знищили персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від коронавірусу позачергово, але не встигли, повідомляє пресслужба відомства в середу, 5 травня.

У МОЗ нагадали, що вакцинація публічних осіб позачергово залишковими дозами була скасована наказом від 16 квітня 2021 року після внесення змін до дорожньої карти з вакцинації.

"Тому керуючись законом Про захист персональних даних, департаменти охорони здоров'я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали при заповненні форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - пояснили в МОЗ.

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У міністерстві зазначили, що тепер надлишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено прищеплювати тільки осіб, визначених у першому і другому етапах вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу в Україні