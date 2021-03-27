МОЗ раптово вдруге за день оновило список регіонів червоної зони

У МОЗ передумали і прибрали три області з регіонів червоної зони.
Міністерство охорони здоров'я України за день 27 березня вдруге оновило перелік регіонів червоної зони відповідно до ситуації через COVID-19.
За оновленими даними кількість областей у червоній зоні скоротилася з 13 до 10. Раніше половину і більше областей в червоній зоні називали умовою для запровадження локдауну в країні.
В оновленому переліку з червоної зони виключили Рівненську, Черкаську та Чернігівську області.
У цих регіонах три дні поспіль фіксують більшу, ніж допустимі 60, кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення. Тепер три області знаходяться в помаранчевій зоні.
При цьому у Чернігівській області з 29 березня запроваджуються обмеження червоної зони.
Такі ж обмеження діють в:
- Миколаївський,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Київській,
- Чернівецькій,
- Сумській,
- Одеській,
- Чернігівській областях,
- Києві.
Варто відзначити, що в червоній зоні заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, установам освіти (крім дитячих садків і перших класів в школах), спортзалам, ринкам. Однак працюють банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.
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Крім того, міста і райони можуть на свій розсуд посилювати карантин, якщо ситуація з коронавірусом у них погіршується. Серед недавніх великих населених пунктів, які це зробили, — Тернопіль і Хмельницький.
Після оновлених даних у помаранчевий список тепер входять: Вінницька, Волинська. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна увійшла в досить важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу.
- Також у МОЗ назвали умову, через яку по всій країні може бути запроваджений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження будуть і в роботі громадського транспорту.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона-обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів і трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити в транспорті можна тільки тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона-обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, Бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів повинна розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину-обмеження:
- Заборонена робота турбаз і хостелів;
- У нічний час заборонена робота розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють Спортзали, фітнес-центри та Заклади культури;
- У Дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалася за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь більше 100 осіб.
Червона зона карантину-обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів і торгово-розважальних центрів;
- Не працюють Заклади культури;
- Не працюють Непродовольчі магазини і ринки.