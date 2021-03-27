МОЗ раптово вдруге за день оновило список регіонів червоної зони

Які регіони потрапили до червоної зони карантину / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України за день 27 березня вдруге оновило перелік регіонів червоної зони відповідно до ситуації через COVID-19.

За оновленими даними кількість областей у червоній зоні скоротилася з 13 до 10. Раніше половину і більше областей в червоній зоні називали умовою для запровадження локдауну в країні.

В оновленому переліку з червоної зони виключили Рівненську, Черкаську та Чернігівську області.

У цих регіонах три дні поспіль фіксують більшу, ніж допустимі 60, кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення. Тепер три області знаходяться в помаранчевій зоні.

При цьому у Чернігівській області з 29 березня запроваджуються обмеження червоної зони.

Такі ж обмеження діють в:

Миколаївський,

Житомирській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Київській,

Чернівецькій,

Сумській,

Одеській,

Чернігівській областях,

Києві.

Варто відзначити, що в червоній зоні заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, установам освіти (крім дитячих садків і перших класів в школах), спортзалам, ринкам. Однак працюють банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.

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Крім того, міста і райони можуть на свій розсуд посилювати карантин, якщо ситуація з коронавірусом у них погіршується. Серед недавніх великих населених пунктів, які це зробили, — Тернопіль і Хмельницький.

Після оновлених даних у помаранчевий список тепер входять: Вінницька, Волинська. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна увійшла в досить важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу.

Також у МОЗ назвали умову, через яку по всій країні може бути запроваджений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.

20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження будуть і в роботі громадського транспорту.