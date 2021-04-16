МОЗ заборонило колоти COVID-вакцину публічним людям позачергово

Степанов заборонив публічним людям вакцинуватися позачергово / УНІАН

МОЗ скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб позачергово залишковими дозами вакцини від коронавірусу - відповідний наказ сьогодні підписав міністр Максим Степанов.

"Я підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих залишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Виключно люди, які підпадають під 1 або 2 етап вакцинації", - заявив голова МОЗ в ефірі Свободи слова Савіка Шустера у п'ятницю, 16 квітня.

Степанов зазначив, що зараз поширюються чутки, що деякі люди хочуть будь-яким способом зробити щеплення вакциною Pfizer.

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"Зараз вже поширюються чутки, що тим чи іншим способом деякі люди хочуть вакцинуватися саме Pfizer. Тому це виключно медики, громадяни старші за 80 років, котрі перебувають в інтернатах. Нам потрібно захистити ці категорії людей", - підкреслив він.

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