МОЗ заборонило колоти COVID-вакцину публічним людям позачергово

Степанов зазначив, що зараз поширюються чутки, що деякі люди хочуть будь-яким способом зробити щеплення вакциною Pfizer.
МОЗ скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб позачергово залишковими дозами вакцини від коронавірусу - відповідний наказ сьогодні підписав міністр Максим Степанов.
"Я підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих залишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Виключно люди, які підпадають під 1 або 2 етап вакцинації", - заявив голова МОЗ в ефірі Свободи слова Савіка Шустера у п'ятницю, 16 квітня.
Степанов зазначив, що зараз поширюються чутки, що деякі люди хочуть будь-яким способом зробити щеплення вакциною Pfizer.
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"Зараз вже поширюються чутки, що тим чи іншим способом деякі люди хочуть вакцинуватися саме Pfizer. Тому це виключно медики, громадяни старші за 80 років, котрі перебувають в інтернатах. Нам потрібно захистити ці категорії людей", - підкреслив він.
Вакцина Pfizer - про що раніше писав Главред:
- Вакцина від Pfizer / BioNTech-це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- Як заявляв глава МОЗ Максим Степанов, вакцини Pfizer американо-німецького виробництва прибудуть в Україну 16 квітня.