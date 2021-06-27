Світ закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант

ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант / pixabay.com

Поширення нового штаму коронавірусу "дельта плюс" може привести до нового локдауну, заявила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Росії Меліта Вуйнович.

Вона зазначила, що потрібно докласти негайних дій для зупинки поширення вірусу. "Треба зараз докласти зусиль за короткий час, інакше локдаун", - сказала Вуйнович, її цитує РБК.

Представниця ВООЗ підкреслила, що однієї вакцинації для боротьби з "дельтою" мало. Потрібно дотримуватися карантинних обмежень у вигляді масочного режиму і соціальної дистанції.

За її словами, вакцинація необхідна, оскільки вона дозволяє знизити можливість передачі вірусу і знижується ймовірність перенести захворювання у важкій формі.

"Тільки загальний імунітет і зміна поведінки. Це означає навіть, що потрібні будуть додаткові заходи, щоб знизити (поширення вірусу - ред.)", - додала Вуйнович.

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Представниця ВООЗ також звернула увагу на те, що ситуація зі штамом "дельта плюс" тривожна, вірус набирає швидкість поширення.

Довідка. Індійський штам коронавірусу, який отримав найменування "дельта", виявили в Індії у жовтні минулого року. З того часу він поширився по всьому світу. 20 червня індійська влада повідомила про мутацію "дельти", яка отримала назву "дельта плюс". Згодом МОЗ країни повідомив про небезпеку цього штаму. Він відрізняється від попереднього вищою швидкістю поширення, здатністю сильніше вражати клітини легенів.

Штам коронавірусу Дельта - про що йшлося раніше: