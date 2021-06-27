УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Світ закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант

27 червня 2021, 08:09

Представниця ВООЗ звернула увагу на те, що ситуація зі штамом "дельта плюс" тривожна, вірус набирає швидкість поширення.

коронавірус
ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант / pixabay.com

Поширення нового штаму коронавірусу "дельта плюс" може привести до нового локдауну, заявила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Росії Меліта Вуйнович.

Вона зазначила, що потрібно докласти негайних дій для зупинки поширення вірусу. "Треба зараз докласти зусиль за короткий час, інакше локдаун", - сказала Вуйнович, її цитує РБК.

Представниця ВООЗ підкреслила, що однієї вакцинації для боротьби з "дельтою" мало. Потрібно дотримуватися карантинних обмежень у вигляді масочного режиму і соціальної дистанції.

За її словами, вакцинація необхідна, оскільки вона дозволяє знизити можливість передачі вірусу і знижується ймовірність перенести захворювання у важкій формі.

"Тільки загальний імунітет і зміна поведінки. Це означає навіть, що потрібні будуть додаткові заходи, щоб знизити (поширення вірусу - ред.)", - додала Вуйнович.

Реклама

Представниця ВООЗ також звернула увагу на те, що ситуація зі штамом "дельта плюс" тривожна, вірус набирає швидкість поширення.

Довідка. Індійський штам коронавірусу, який отримав найменування "дельта", виявили в Індії у жовтні минулого року. З того часу він поширився по всьому світу. 20 червня індійська влада повідомила про мутацію "дельти", яка отримала назву "дельта плюс". Згодом МОЗ країни повідомив про небезпеку цього штаму. Він відрізняється від попереднього вищою швидкістю поширення, здатністю сильніше вражати клітини легенів.

Штам коронавірусу Дельта - про що йшлося раніше:

  • 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. На ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який уперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
  • Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує на четверту хвилю COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якомога далі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.

коронавірус ВООЗ локдаун
Зараз ви переглядаєте новину «Світ закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо кращий напій для печінкиНазвано кращий напій для печінки Названо продукт, з яким категорично не можна поєднувати картоплюНазвано продукт, з яким категорично не можна поєднувати картоплю Жартівливі привітання з Днем Конституції УкраїниЖартівливі привітання з Днем Конституції України Лікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати виноЛікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати вино Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради ДобкінаНардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна

Останні новини

07:10

Жартівливі привітання з Днем Конституції України

06:30

Чому домашній арешт Протасевича не допоможе Лукашенку помиритися із Заходом Погляд

06:02

Перепелине яйце на нігтях і кавуни: наймодніший літній манікюр на короткі нігті Фото Відео

05:28

У Мінсоцполітики пояснили, коли вийде підняти мінімальну пенсію до 3,5 тисячі Відео

05:03

Вчені відшукали несподівану користь шоколаду для жіночого здоров'я Відео

Реклама
04:22

6 грубих помилок у догляді за обличчям, які "вбивають" молодість і провокують старіння Відео

03:50

Яке морозиво найнебезпечніше: експерт пояснила, як правильно вибирати Відео

03:02

Ультиматум Байдена: експерт пояснив небезпеку угоди США і РФ по Україні Відео

02:12

Гороскоп на завтра 29 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний "переворот" та вкрай невдалі покупки Відео

01:37

Лікарі знайшли нову приховану ознаку високого рівня холестерину в тілі Відео

00:51

Що можна їсти в Петрів піст 2021: меню і смачні рецепти Відео

00:19

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Відео

27 червня, неділя
23:54

Удар стихії в липні: українців попередили про потужні зливи з "потопами" Відео

23:23

Щеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакциновані Відео

22:57

Стало відомо, чи варто колоти третю дозу COVID-вакцини Відео

22:40

Лікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати вино

22:27

Епідеміолог попередила про миттєве зараження штамом Дельта за 5 секунд Відео

22:18

Аграрії б'ють на сполох: українці цього року можуть залишитися без солодких кавунів

21:58

Мишачий послід і гнилі овочі: журналісти показали годівлю в дитсадках і школах Відео

21:46

У Москві жорстоко побили білоруського коміка через жарт про росіян Відео

Реклама
21:27

Селера вкрай небезпечна – кандидат наук Відео

21:26

Названо 7 щоденних звичок, які прискорюють ваше старіння Відео

20:55

Київ захлеснув небезпечний TikTok-челлендж: опубліковано фото малолітніх "героїв" Відео

20:44

У окупантів ОРДЛО забиратимуть землю - Кабмін Відео

20:30

Microsoft хоче інтегрувати Steam і Epic Games Store у свій магазин Відео

20:15

Скандальний нардеп Ілля Ківа привітав із Днем молоді в "радянській" шапці Відео

20:00

Що купити на літньому розпродажі в Steam: найвигідніші знижки на популярні ігри Відео

19:57

Ілларінов перерахував помилкові та правильні рішення Зеленського Відео

19:30

"Торгуємо" власним підписом: як Україна потрапила в дуже сумну зовнішньополітичну ситуацію Погляд

19:27

У Кравчука пояснили хитрий сценарій РФ з роздачею паспортів на Донбасі Відео

19:08

Біля турецького курорту спалахнули лісові пожежі: готелі в небезпеці

19:06

8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років

19:02

Смерть молодого бігуна на Львівському півмарафоні: що відомо про померлого

18:50

Як залучити удачу на цілий день: ранковий ритуал на везіння для жінок Відео

18:47

Вибухи на військових складах у Чехії: Прага висунула Москві гучне звинувачення Відео

18:35

З'ясувалося, чому "короля поп музики" Кіркорова виключили із "чорного списку"

18:25

Microsoft докладніше розповіла про підтримку Android-додатків на Windows 11 Відео

17:57

Українців попередили про різке погіршення погоди: які області накриють зливи, грози і град Відео

17:24

Скандал зі зникненням коштів: Приват відзвітував про повернення грошей, клієнти знову незадоволені Відео

17:24

У CD Projekt вважають, що Cyberpunk 2077 досягла задовільного стану

Реклама
17:00

Гороскоп для Овна на липень-2021: зміни і ходіння по лезу бритви

16:46

У Мінспоцполітиці розповіли, коли для виходу на пенсію знадобиться 35 років стажу Відео

16:46

Помилки макіяжу, яких припускається майже кожна жінка Відео

16:42

Роздача паспортів РФ на Донбасі: Київ різко відповів на нахабні звинувачення Москви Відео

16:33

СБУ "помилувала" Кіркорова: співака виключено з "чорного списку" Мінкульту

16:29

Автори PUBG випустили видовищний фільм по всесвіту гри Відео

15:59

Прохід есмінця Defender біля берегів Криму: у Британії спливли секретні документи Відео

15:46

Намагаються залишитися через суд: колишні топчиновники не хочуть їхати з шикарних дач під Києвом Відео

15:28

Без обіцянок і термінів: у ФРН обережно відповіли Зеленському щодо членства в ЄС і НАТО Відео

14:57

Трагедія на Львівському півмарафоні: бігуна близько години намагалася повернути до життя Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти