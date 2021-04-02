Світовим епіцентром COVID-19 стала нова країна: заява ВООЗ

Епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове констатувала - світовий епіцентр пандемії COVID-19 віднині перемістився.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосили про критичну ситуацію з коронавірусом COVID-19 у Бразилії і назвали цю державу новим епіцентром інфекції. Про це заявила епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове в коментарі агентству Reuters.
За її словами, велика частина Штатів Бразилії опинилася у важкому стані, а лікарні переповнені хворими на коронавірус. Ван Керхове заявила, що Бразилія є офіційним епіцентром коронавірусу.
"Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо ряд Штатів у важкому стані", - підсумувала вона.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Китайський міністр закордонних справ Ван і заявив, що Китай першим повідомив про появу коронавірусу - але батьківщиною захворювання є зовсім інше місце.
- Команда вчених з Китайської академії наук зробила гучну заяву, що коронавірус виник в Індії влітку 2019 року.
- Російський Вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альштейн засумнівався в результатах дослідження китайських вчених, згідно з якими ринок морепродуктів в Ухані не був джерелом поширення коронавірусу.
- Коронавірус з'явився в лабораторії Інституту вірусології в Ухані (Китай), заявив колишній керівник Центру з контролю і запобігання захворювань США, Вірусолог Роберт Редфілд (CDC).
Автор: Дмитро Відоменко