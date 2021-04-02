Світовим епіцентром COVID-19 стала нова країна: заява ВООЗ

Світовим епіцентром COVID-19 стала нова країна / Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосили про критичну ситуацію з коронавірусом COVID-19 у Бразилії і назвали цю державу новим епіцентром інфекції. Про це заявила епідеміолог Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керхове в коментарі агентству Reuters.

За її словами, велика частина Штатів Бразилії опинилася у важкому стані, а лікарні переповнені хворими на коронавірус. Ван Керхове заявила, що Бразилія є офіційним епіцентром коронавірусу.

"Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо ряд Штатів у важкому стані", - підсумувала вона.

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