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Світу загрожує нова смертоносна хвиля коронавірусу через індійський "мутант" Дельта - ВООЗ

28 червня 2021, 11:51
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Експерти попереджають, що швидке поширення штаму Дельта означає, що пандемія хоча і сповільнюється у глобальному масштабі, але ще далека до завершення.

коронавірус, жертва
Світу загрожує нова смертоносна хвиля коронавірусу через індійський "мутант" Дельта - ВООЗ / Reuters

Пандемія коронавірусу сповільнилася, але не вщухла. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що варіант Delta, який зараз виявлено у 92 країнах, може стати причиною нової смертоносної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

На тлі масової вакцинації в багатих країнах епідемія пішла на спад. Так, у більшості європейських держав кількість інфікованих, госпіталізованих і померлих від коронавірусу людей істотно знизилася до торішніх показників, тому деякі члени ЄС послаблюють карантин, пише The Guardian.

"Вакцинація призвела до зниження числа інфекцій у багатьох багатих країнах, а обмеження повсякденного життя продовжує слабшати в більшій частині ЄС і США, але експерти попереджають, що швидке поширення штаму означає, що пандемія хоча і сповільнюється в глобальному масштабі, але ще далека до завершення", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Німеччина вже закрила кордони для громадян Португалії, оскільки там понад 70% нових випадків вже припадає на "Дельту".

Також в декількох регіонах Іспанії, зокрема в Каталонії, вже зареєстровано 20% випадків зараження новим штамом. Експерти вважають, що "Дельта" може стати панівним штамом в регіоні протягом двох-чотирьох тижнів.

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Аналогічна ситуація очікується й у Греції вже до середини серпня. Країні влітку може знадобитися запровадження суворих локальних обмежень в районах з низьким охопленням населення вакцинацією, де спостерігатиметься різке зростання заражень.

Поза Європою "Дельта" вже вирує в Індонезії, там днями був зафіксований рекорд захворюваності – понад 21 тисяча нових випадків. Подібні сплески вже відбуваються у всьому регіоні, зокрема, в Таїланді та Малайзії. А також в Росії, де столиця вже кілька днів поспіль фіксує рекорди смертності від COVID-19.

Також через "Дельту" уряди Австралії та Нової Зеландії посилили карантинні обмеження. А в Ізраїлі знову запровадили вимогу обов'язкового носіння захисних масок в приміщеннях через зростання рівня захворюваності в країні.

Крім того, минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу зросла на 25% у всій Африці.

Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:

  • 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки та оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
  • За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

Дельта коронавірус ВООЗ мутація коронавірус в світі
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