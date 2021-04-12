Світу загрожує новий небезпечний вірус і чергова пандемія - лікар

Світу загрожує вірус небезпечніше коронавірусу / Reuters

Через зміну клімату і перенаселення планети світу варто готуватися до нової пандемії зовсім скоро. Таку думку висловив медичний директор першого медцентру Тель-Авіва, відомий ізраїльський лікар Юрій Раньков.

"Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може виявитися на порядок важче", - говорить Раньков.

Медик допускає, що майбутній вірус може виявитися набагато небезпечніше.

"Епідеміологи пророкують нам такий сценарій за рахунок зміни клімату і збільшення популяції людей", – додав Ізраїльський експерт.

Юрій Раньков вважає, що навіть після закінчення пандемії COVID-19 людство не зможе повернутися до колишнього життя, тому ситуація з носінням масок, соціальною дистанцією, особистою гігієною і необхідністю стежити за рівнем антитіл залишиться з людьми надовго.

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"Я думаю, в найближчому майбутньому зміниться кілька речей. По-перше, ставлення до власного здоров'я, по-друге, - суспільне замовлення на відповідальність. Суспільство стає менш толерантним до нехтування здоров'ям", - сказав доктор, в інтерв'ю виданню Гордон.

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