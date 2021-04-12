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Світу загрожує новий небезпечний вірус і чергова пандемія - лікар

12 квітня 2021, 17:33
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За словами медика, зараз може прийти нова пандемія, яка буде ще небезпечнішою, ніж коронавірус.

Пандемія, коронавірус
Світу загрожує вірус небезпечніше коронавірусу / Reuters

Через зміну клімату і перенаселення планети світу варто готуватися до нової пандемії зовсім скоро. Таку думку висловив медичний директор першого медцентру Тель-Авіва, відомий ізраїльський лікар Юрій Раньков.

"Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може виявитися на порядок важче", - говорить Раньков.

Медик допускає, що майбутній вірус може виявитися набагато небезпечніше.

"Епідеміологи пророкують нам такий сценарій за рахунок зміни клімату і збільшення популяції людей", – додав Ізраїльський експерт.

Юрій Раньков вважає, що навіть після закінчення пандемії COVID-19 людство не зможе повернутися до колишнього життя, тому ситуація з носінням масок, соціальною дистанцією, особистою гігієною і необхідністю стежити за рівнем антитіл залишиться з людьми надовго.

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"Я думаю, в найближчому майбутньому зміниться кілька речей. По-перше, ставлення до власного здоров'я, по-друге, - суспільне замовлення на відповідальність. Суспільство стає менш толерантним до нехтування здоров'ям", - сказав доктор, в інтерв'ю виданню Гордон.

Пандемія коронавірусу - про що раніше повідомляв Глвред:

  • Коронавірус почав активно заражати жителів Землі взимку 2020 року. І з китайського міста Ухань блискавичними темпами поширився по всій планеті.
  • Вчені стверджували, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
  • Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться на початку наступного, 2022 року. Про це сказав керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

здоров'я коронавірус пандемія коронавірусу
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