Світу загрожує новий небезпечний вірус і чергова пандемія - лікар

За словами медика, зараз може прийти нова пандемія, яка буде ще небезпечнішою, ніж коронавірус.
Через зміну клімату і перенаселення планети світу варто готуватися до нової пандемії зовсім скоро. Таку думку висловив медичний директор першого медцентру Тель-Авіва, відомий ізраїльський лікар Юрій Раньков.
"Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може виявитися на порядок важче", - говорить Раньков.
Медик допускає, що майбутній вірус може виявитися набагато небезпечніше.
"Епідеміологи пророкують нам такий сценарій за рахунок зміни клімату і збільшення популяції людей", – додав Ізраїльський експерт.
Юрій Раньков вважає, що навіть після закінчення пандемії COVID-19 людство не зможе повернутися до колишнього життя, тому ситуація з носінням масок, соціальною дистанцією, особистою гігієною і необхідністю стежити за рівнем антитіл залишиться з людьми надовго.
читайте такожБілл Гейтс зробив гучну заяву про закінчення пандемії
"Я думаю, в найближчому майбутньому зміниться кілька речей. По-перше, ставлення до власного здоров'я, по-друге, - суспільне замовлення на відповідальність. Суспільство стає менш толерантним до нехтування здоров'ям", - сказав доктор, в інтерв'ю виданню Гордон.
Пандемія коронавірусу - про що раніше повідомляв Глвред:
- Коронавірус почав активно заражати жителів Землі взимку 2020 року. І з китайського міста Ухань блискавичними темпами поширився по всій планеті.
- Вчені стверджували, що новий вірус COVID-19 з'явився в результаті генетичного схрещування коронавірусу кажанів і коронавірусу невідомого походження.
- Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться на початку наступного, 2022 року. Про це сказав керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.