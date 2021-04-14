У грудні 2020 року ефективність вакцини Moderna оцінювали в 94,1%. За результатами третьої фази клінічних випробувань дані змінилися.
Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.
У грудні 2020 року ефективність препарату оцінювали в 94,1 відсотка. Зараз з'явилися нові дані, передає DW.
Повідомляється, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95 відсотках. Про це свідчать дані, отримані в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.
Згідно з результатами дослідження, опублікованими в американському журналі акушерства та гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними і ефективними для вагітних.
Як повідомляв Главред, в січні компанія Moderna повідомила, що американська вакцина ефективна проти нових штамів COVID-19, що були виявлені у Великій Британії та Південній Африці.
У березні керівник відділу вакцин Food and Drug Administration Костянтин Чумаков пояснив, чому вакцина AstraZeneca програє Moderna і Pfizer.
Проблеми з вакциною AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- Низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford/AstraZeneca.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат вигтовлений в Індії за ліцензією AstraZeneca.