Відомі нові дані про ефективність від COVID-19 вакцини Moderna / Фото Reuters

Американська біотехнологічна компанія Moderna знизила ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.

У грудні 2020 року ефективність препарату оцінювали в 94,1 відсотка. Зараз з'явилися нові дані, передає DW.

Повідомляється, що вакцина від COVID-19 компанії Moderna запобігає зараженню в 90 відсотках випадків, а важкий перебіг хвороби - в 95 відсотках. Про це свідчать дані, отримані в ході третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в американському журналі акушерства та гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними і ефективними для вагітних.

Як повідомляв Главред, в січні компанія Moderna повідомила, що американська вакцина ефективна проти нових штамів COVID-19, що були виявлені у Великій Британії та Південній Африці.

У березні керівник відділу вакцин Food and Drug Administration Костянтин Чумаков пояснив, чому вакцина AstraZeneca програє Moderna і Pfizer.

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