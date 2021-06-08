МОЗ оголосив, які області в Україні готові перейти в зелену зону

На сьогодні всі регіони України все ще знаходяться в жовтій зоні.
В Україні налічується 15 областей, які частково відповідають зеленій зоні карантину.
На сьогодні всі регіони України знаходяться в жовтій зоні. Хоча напередодні Кабмін змінив правила адаптивного карантину. Тепер в Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах і закладах громадського харчування.
Як свідчать оновлені дані МОЗ станом на 7 червня, в зелену зону готові перейти такі області:
- Житомирська,
- Вінницька,
- Луганська,
- Донецька,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Львівська,
- Одеська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Херсонська,
- Харківська,
- Чернівецька.
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов раніше говорив, що карантин в Україні може бути продовжений і після 30 червня. За словами чиновника, ситуація залежить від самих українців, які повинні дотримуватися профілактичних заходів.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що карантинні заходи в Україні, швидше за все, будуть продовжені. Глава уряду підтвердив свій попередній прогноз, згідно з яким держава буде жити в умовах протиепідеміологічних обмежень протягом 2 років.
Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключив ослаблення карантину в Україні на літній період. Міністр вважає, що за умови стабілізації ситуації обмежувальні заходи можна пом'якшити.