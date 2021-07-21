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Може ухилитися від вакцин: у ВООЗ попередили про загрозу появи нового небезпечного штаму COVID-19

21 липня 2021, 06:38

Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що поява нового штаму може повернути людство в самий початок пандемії, коли не було вакцини від коронавірусу.

коронавірус, Київ
Новий штам коронавірусу може "ухилитися від вакцин" / Фото УНІАН

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус не виключає можливість появи штаму коронавірусу, який буде небезпечнішим, ніж "Дельта".

Появі ще одного штаму COVID-19 може сприяти подальше поширення коронавірусної інфекції в світі, сказав Гебрейесус на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.

"Чим ширше поширення, тим більше варіантів коронавірусу з'явиться з потенціалом стати навіть небезпечнішим, ніж штам Дельта, який завдає стільки шкоди зараз. І чим більше варіантів, тим вище ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок", — пояснив Гебрейесус.

Глава ВООЗ зауважив, що зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів. За його словами, пандемія закінчиться, коли світ вирішить покінчити з нею.

"Наша мета - глобальне відновлення. Ми можемо покласти край пандемії. Щоби виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, нам буде потрібно 11 млрд вакцин. Це вимагає термінових заходів. Але зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів", - сказав Гебрейесус.

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Раніше ВООЗ внесла чотири штами SARS-CoV-2 до списку таких, які "викликають заклопотаність": альфа (британський), бета (південноафриканський), гамма (бразильський) і дельта (індійський). За оцінками експертів, штам коронавірусу Дельта вдвічі заразніший за початкову, уханьску, версію SARS-CoV-2. При цьому штам продовжує мутувати. Нещодавно стало відомо про появу варіанту дельта-плюс.

читайте такожСвіт - на межі нової хвилі пандемії коронавірусу - ВООЗЯк повідомляв Главред, у світі почалося поширення штаму коронавірусу під назвою Лямбда. Його зафіксували вже у понад 30 країнах, заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.

Штам Лямбда - відносно молодий. Він циркулює в низці держав - в основному, в Північній та Південній Америці.

Тим часом голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська заявила, що в Україні вірогідне нове зростання захворюваності на коронавірус.

Вона підкреслила, що пандемія далеко не закінчилася, а основними факторами поширення коронавірусу назвала сезонні міграції людей і характерне для осені зростання захворюваності на сезонні респіраторні захворювання.

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