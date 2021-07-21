Може ухилитися від вакцин: у ВООЗ попередили про загрозу появи нового небезпечного штаму COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус вважає, що поява нового штаму може повернути людство в самий початок пандемії, коли не було вакцини від коронавірусу.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус не виключає можливість появи штаму коронавірусу, який буде небезпечнішим, ніж "Дельта".
Появі ще одного штаму COVID-19 може сприяти подальше поширення коронавірусної інфекції в світі, сказав Гебрейесус на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.
"Чим ширше поширення, тим більше варіантів коронавірусу з'явиться з потенціалом стати навіть небезпечнішим, ніж штам Дельта, який завдає стільки шкоди зараз. І чим більше варіантів, тим вище ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок", — пояснив Гебрейесус.
Глава ВООЗ зауважив, що зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів. За його словами, пандемія закінчиться, коли світ вирішить покінчити з нею.
"Наша мета - глобальне відновлення. Ми можемо покласти край пандемії. Щоби виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, нам буде потрібно 11 млрд вакцин. Це вимагає термінових заходів. Але зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів", - сказав Гебрейесус.
Раніше ВООЗ внесла чотири штами SARS-CoV-2 до списку таких, які "викликають заклопотаність": альфа (британський), бета (південноафриканський), гамма (бразильський) і дельта (індійський). За оцінками експертів, штам коронавірусу Дельта вдвічі заразніший за початкову, уханьску, версію SARS-CoV-2. При цьому штам продовжує мутувати. Нещодавно стало відомо про появу варіанту дельта-плюс.
читайте такожСвіт - на межі нової хвилі пандемії коронавірусу - ВООЗЯк повідомляв Главред, у світі почалося поширення штаму коронавірусу під назвою Лямбда. Його зафіксували вже у понад 30 країнах, заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.
Штам Лямбда - відносно молодий. Він циркулює в низці держав - в основному, в Північній та Південній Америці.
Тим часом голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська заявила, що в Україні вірогідне нове зростання захворюваності на коронавірус.
Вона підкреслила, що пандемія далеко не закінчилася, а основними факторами поширення коронавірусу назвала сезонні міграції людей і характерне для осені зростання захворюваності на сезонні респіраторні захворювання.