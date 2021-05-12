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Чоловіків попередили про нову підступну небезпеку коронавірусу

12 травня 2021, 23:10

Дослідження вперше продемонструвало присутність COVID- 9 у тканинах статевого члена через багато часу після початкового зараження.

Чоловік, секс
Вчені попередили про наслідки коронавірусу для чоловіків / Івона Бігмір

Американські вчені прийшли до висновку, що коронавірус запросто може привести до еректильної дисфункції, бо зберігається у тканинах статевого члену після одужання, пише World Journal of Men's Health.

Одним ыз наслідків коронавірусу є дисфункція ендотелію (пласт плоских клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин і серцевих порожнин). Стан характеризується порушенням слизової оболонки дрібних кровоносних судин, у результаті чого тканини перестають нормально забезпечуватися кров'ю.

"Наше дослідження показує, що COVID-19 може викликати широко поширену дисфункцію ендотелію в системах органів за межами легенів і нирок. Вірус може проникати до ендотеліальних клітин і впливати на багато органів, включаючи статевий член", - заявила керівник дослідження доктор Ранджіта Рамасамі з Медичної школи Університету Майамі.

У пілотному дослідженні фахівці виявили, що після хвороби у деяких чоловіків з'явилися проблеми з потенцією, хоча раніше вони не скаржилися на це.

Потім були зібрані зразки тканин статевого члена у двох чоловіків, котрі перехворіли шість і вісім місяців тому, які поскаржилися на еректильну дисфункцію.

Один з чоловіків під час хвороби потрапив до лікарні, а в іншого спостерігалися лише легкі симптоми.

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Для порівняння автори дослідження зібрали тканини ще у двох чоловіків, не інфікованих COVID-19, і проаналізували всі проби на наявність вірусу та проблеми із судинами.

Як і очікувалося, коронавірус був присутній у тканинах статевого члену обох інфікованих. Також були виявлені всі ознаки порушення ендотелію.

У здорових чоловіків із контрольної групи не було ні того, ні іншого.

Таким чином, дослідження вперше продемонструвало присутність COVID-19 у тканинах статевого члену через багато часу після початкового зараження. Також вчені припустили, що широко поширені порушення ендотелію через коронавірус можуть привести до еректильної дисфункції.

На думку авторів, отримані результати, а також дані інших досліджень, можуть свідчити про потенційну можливість передачі COVID-19 статевим шляхом.

Коронавірус в Україні-про що раніше повідомляв Главред:

  • Лікар-епідеміолог зробив невтішний прогноз для України. За його словами, Україна потрапляє до тих країн ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності, тяжкого перебігу COVID-19 і смертності.
  • Восени Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.

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