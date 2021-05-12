Чоловіків попередили про нову підступну небезпеку коронавірусу

Дослідження вперше продемонструвало присутність COVID- 9 у тканинах статевого члена через багато часу після початкового зараження.
Американські вчені прийшли до висновку, що коронавірус запросто може привести до еректильної дисфункції, бо зберігається у тканинах статевого члену після одужання, пише World Journal of Men's Health.
Одним ыз наслідків коронавірусу є дисфункція ендотелію (пласт плоских клітин, що вистилає внутрішню поверхню судин і серцевих порожнин). Стан характеризується порушенням слизової оболонки дрібних кровоносних судин, у результаті чого тканини перестають нормально забезпечуватися кров'ю.
"Наше дослідження показує, що COVID-19 може викликати широко поширену дисфункцію ендотелію в системах органів за межами легенів і нирок. Вірус може проникати до ендотеліальних клітин і впливати на багато органів, включаючи статевий член", - заявила керівник дослідження доктор Ранджіта Рамасамі з Медичної школи Університету Майамі.
У пілотному дослідженні фахівці виявили, що після хвороби у деяких чоловіків з'явилися проблеми з потенцією, хоча раніше вони не скаржилися на це.
Потім були зібрані зразки тканин статевого члена у двох чоловіків, котрі перехворіли шість і вісім місяців тому, які поскаржилися на еректильну дисфункцію.
Один з чоловіків під час хвороби потрапив до лікарні, а в іншого спостерігалися лише легкі симптоми.
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Для порівняння автори дослідження зібрали тканини ще у двох чоловіків, не інфікованих COVID-19, і проаналізували всі проби на наявність вірусу та проблеми із судинами.
Як і очікувалося, коронавірус був присутній у тканинах статевого члену обох інфікованих. Також були виявлені всі ознаки порушення ендотелію.
У здорових чоловіків із контрольної групи не було ні того, ні іншого.
Таким чином, дослідження вперше продемонструвало присутність COVID-19 у тканинах статевого члену через багато часу після початкового зараження. Також вчені припустили, що широко поширені порушення ендотелію через коронавірус можуть привести до еректильної дисфункції.
На думку авторів, отримані результати, а також дані інших досліджень, можуть свідчити про потенційну можливість передачі COVID-19 статевим шляхом.
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