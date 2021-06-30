"Ми не виключаємо, що це відбудеться найближчим часом": у МОЗ розповіли про вакцинацію дітей

Виходячи з того, що ВООЗ схвалила вакцинацію дітей і підлітків, в Україні також переглянули свою позицію з цього приводу.
На сьогоднішній день, згідно із затвердженою дорожньою картою вакцинації, щеплення від коронавірусу може отримати тільки доросле населення країни.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.
"Спочатку вакцинувалися люди, які мають критичний ризик захворіти. Зараз четвертий етап-це люди "60-52" і люди "18-59" з хронічними захворюваннями. На п'ятому етапі будуть вакцинуватися люди 18+. Поки дорожньою картою щеплення молодших не передбачається", - зазначив він.
Проте, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з початку пандемії COVID - 19 заявила, що дітей і підлітків теж можна вакцинувати від коронавірусу.
"У процесі Дорожня карта переглядається. Ми не виключаємо, що це відбудеться найближчим часом і буде розширено коло людей, які підлягають вакцинації", - додав Роман Родина.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
Кампанія з вакцинації в Україні стартувала 24 лютого.
Щеплення роблять вакциною:
- CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute);
- CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech;
- Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
Перші центри масової вакцинації почали відкриватися в Україні 29 травня.