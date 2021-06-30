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"Ми не виключаємо, що це відбудеться найближчим часом": у МОЗ розповіли про вакцинацію дітей

30 червня 2021, 16:42

Виходячи з того, що ВООЗ схвалила вакцинацію дітей і підлітків, в Україні також переглянули свою позицію з цього приводу.

вакцинація
Точні терміни не названі , проте ймовірно вакцинація дітей стартує найближчим часом / УНІАН

На сьогоднішній день, згідно із затвердженою дорожньою картою вакцинації, щеплення від коронавірусу може отримати тільки доросле населення країни.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"Спочатку вакцинувалися люди, які мають критичний ризик захворіти. Зараз четвертий етап-це люди "60-52" і люди "18-59" з хронічними захворюваннями. На п'ятому етапі будуть вакцинуватися люди 18+. Поки дорожньою картою щеплення молодших не передбачається", - зазначив він.

Проте, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з початку пандемії COVID - 19 заявила, що дітей і підлітків теж можна вакцинувати від коронавірусу.

"У процесі Дорожня карта переглядається. Ми не виключаємо, що це відбудеться найближчим часом і буде розширено коло людей, які підлягають вакцинації", - додав Роман Родина.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Кампанія з вакцинації в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною:

  • CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute);
  • CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech;
  • Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;
  • AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Перші центри масової вакцинації почали відкриватися в Україні 29 травня.

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