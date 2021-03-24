На межі всеукраїнського локдауну: ще три області готові перейти в червону зону

Карантин в Україні - Червона зона підбирається ще до трьох областей / УНІАН

Червона зона карантину в Україні ось-ось поповниться Миколаївською, Тернопільською та Черкаською областями. Тут перевищені відразу два показники по COVID-19.

Так, в Миколаївської області вище норми показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженості ліжок з киснем (66,3% при нормі 65%), свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

У Тернопільський і Черкаській областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків COVID (20,5% та 21,4% відповідно при нормі 20%) та рівень госпіталізацій (63,6 та 64,6 відповідно).

читайте такожЛокдаун по всій Україні: в НАН пояснили, чим небезпечний нинішній коронавірусЯкщо в регіоні протягом трьох днів перевищено два або більше показників з COVID-19 – той, згідно з правилами карантину, переходить у червону зону.

На сьогодні, 24 березня, в червоній зоні знаходяться дев'ять територій. Це Київ, а також Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. При цьому глава МОЗ Максим Степанов вже пообіцяв, що локдаун по всій Україні оголосять - якщо в червону зону перейдуть 13 областей.

Помаранчева зона карантину встановлена в таких областях:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Кіровоградська,

Луганська,

Миколаївська,

Полтавська,

Ровенська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Єдиним жовтим регіоном на сьогодні залишається Херсонська область.

Карантин в Україні: новини

У червоній зоні посилили вимоги карантину до жителів. Постанова уряду посилює масочний режим на всіх територіях загального користування.

Поліцейські зізналися, чи штрафуватимуть людей без масок. Згідно з постановою Кабміну, маски потрібні в парках, рекреаційних зонах, садах, скверах і майданчиках, на території пам'яток культурної та історичної спадщини, на площах, вулицях, пляжах, кладовищах та інших територіях загального користування.

Вчені пояснили, як довго ще триватиме зростання COVID-випадків в країні. Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ, повідомили в НАНУ.

Гордон передрік провал локдауну в Києві та зробив заяву про транспорт. Посилення карантину в Києві стало ударом для малого і середнього бізнесу, вважає Дмитро Гордон.