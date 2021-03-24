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На межі всеукраїнського локдауну: ще три області готові перейти в червону зону

24 березня 2021, 11:25
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Раніше глава МОЗ Максим Степанов попередив, що локдаун по всій Україні оголосять – якщо в червону зону перейдуть 13 областей.

Карантин в Україні червона зона підбирається ще до трьох областей
Карантин в Україні - Червона зона підбирається ще до трьох областей / УНІАН

Червона зона карантину в Україні ось-ось поповниться Миколаївською, Тернопільською та Черкаською областями. Тут перевищені відразу два показники по COVID-19.

Так, в Миколаївської області вище норми показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженості ліжок з киснем (66,3% при нормі 65%), свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

У Тернопільський і Черкаській областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків COVID (20,5% та 21,4% відповідно при нормі 20%) та рівень госпіталізацій (63,6 та 64,6 відповідно).

читайте такожЛокдаун по всій Україні: в НАН пояснили, чим небезпечний нинішній коронавірусЯкщо в регіоні протягом трьох днів перевищено два або більше показників з COVID-19 – той, згідно з правилами карантину, переходить у червону зону.

На сьогодні, 24 березня, в червоній зоні знаходяться дев'ять територій. Це Київ, а також Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. При цьому глава МОЗ Максим Степанов вже пообіцяв, що локдаун по всій Україні оголосять - якщо в червону зону перейдуть 13 областей.

Помаранчева зона карантину встановлена в таких областях:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Полтавська,
  • Ровенська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Єдиним жовтим регіоном на сьогодні залишається Херсонська область.

Карантин в Україні: новини

  • У червоній зоні посилили вимоги карантину до жителів. Постанова уряду посилює масочний режим на всіх територіях загального користування.
  • Поліцейські зізналися, чи штрафуватимуть людей без масок. Згідно з постановою Кабміну, маски потрібні в парках, рекреаційних зонах, садах, скверах і майданчиках, на території пам'яток культурної та історичної спадщини, на площах, вулицях, пляжах, кладовищах та інших територіях загального користування.
  • Вчені пояснили, як довго ще триватиме зростання COVID-випадків в країні. Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ, повідомили в НАНУ.
  • Гордон передрік провал локдауну в Києві та зробив заяву про транспорт. Посилення карантину в Києві стало ударом для малого і середнього бізнесу, вважає Дмитро Гордон.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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