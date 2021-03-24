На межі всеукраїнського локдауну: ще три області готові перейти в червону зону

Раніше глава МОЗ Максим Степанов попередив, що локдаун по всій Україні оголосять – якщо в червону зону перейдуть 13 областей.
Червона зона карантину в Україні ось-ось поповниться Миколаївською, Тернопільською та Черкаською областями. Тут перевищені відразу два показники по COVID-19.
Так, в Миколаївської області вище норми показники госпіталізацій (104,7 при нормі 60 на 100 тисяч населення) і завантаженості ліжок з киснем (66,3% при нормі 65%), свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
У Тернопільський і Черкаській областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків COVID (20,5% та 21,4% відповідно при нормі 20%) та рівень госпіталізацій (63,6 та 64,6 відповідно).
читайте такожЛокдаун по всій Україні: в НАН пояснили, чим небезпечний нинішній коронавірусЯкщо в регіоні протягом трьох днів перевищено два або більше показників з COVID-19 – той, згідно з правилами карантину, переходить у червону зону.
На сьогодні, 24 березня, в червоній зоні знаходяться дев'ять територій. Це Київ, а також Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. При цьому глава МОЗ Максим Степанов вже пообіцяв, що локдаун по всій Україні оголосять - якщо в червону зону перейдуть 13 областей.
Помаранчева зона карантину встановлена в таких областях:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Ровенська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Єдиним жовтим регіоном на сьогодні залишається Херсонська область.
Карантин в Україні: новини
- У червоній зоні посилили вимоги карантину до жителів. Постанова уряду посилює масочний режим на всіх територіях загального користування.
- Поліцейські зізналися, чи штрафуватимуть людей без масок. Згідно з постановою Кабміну, маски потрібні в парках, рекреаційних зонах, садах, скверах і майданчиках, на території пам'яток культурної та історичної спадщини, на площах, вулицях, пляжах, кладовищах та інших територіях загального користування.
- Вчені пояснили, як довго ще триватиме зростання COVID-випадків в країні. Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ, повідомили в НАНУ.
- Гордон передрік провал локдауну в Києві та зробив заяву про транспорт. Посилення карантину в Києві стало ударом для малого і середнього бізнесу, вважає Дмитро Гордон.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.