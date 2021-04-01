На Харківщині діти стали частіше та важче хворіти на COVID-19

Коронавірус став частіше заражати дітей / Фото Reuters

Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.

Всього в Харківській дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус, передає ТСН.

"На сьогоднішній день у відділенні інтенсивної терапії перебувають четверо дітей. Двоє - на штучній вентиляції легенів, двоє - на зволоженому кисні. Діти важкі, навіть дуже важкі", - розповів директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.

Напередодні в лікарні в Харкові помер 2-місячний хлопчик. Батьки привезли сина з Донецької області на операцію: у малюка був вроджений порок серця. Після хірургічного втручання з'ясувалося, що у дитини коронавірус. Незважаючи на зусилля медиків через два дні немовля померло.

Минулого тижня від ускладнення хвороби помер також 11-річний школяр з села Ватутіне Харківської області. Хлопчик мав супутню хворобу і був підключений до апарату штучного дихання.

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