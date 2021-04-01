На Харківщині діти стали частіше та важче хворіти на COVID-19

За словами медиків, діти почали хворіти на коронавірус частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче.
Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.
Всього в Харківській дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 маленьких пацієнтів, у яких діагностували коронавірус, передає ТСН.
"На сьогоднішній день у відділенні інтенсивної терапії перебувають четверо дітей. Двоє - на штучній вентиляції легенів, двоє - на зволоженому кисні. Діти важкі, навіть дуже важкі", - розповів директор Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар.
Напередодні в лікарні в Харкові помер 2-місячний хлопчик. Батьки привезли сина з Донецької області на операцію: у малюка був вроджений порок серця. Після хірургічного втручання з'ясувалося, що у дитини коронавірус. Незважаючи на зусилля медиків через два дні немовля померло.
Минулого тижня від ускладнення хвороби помер також 11-річний школяр з села Ватутіне Харківської області. Хлопчик мав супутню хворобу і був підключений до апарату штучного дихання.
Коронавірус у дітей - про що раніше писав Главред:
- Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 569 жителів країни. Зокрема захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
- Нещодавно у дітей виявили незвичайний симптом коронавірусу, який дуже легко можна переплутати з поширеним захворюванням. Йдеться про висип, що дуже схожий на алергічний.
- У листопаді відомий інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська заявляла, що діти, у яких коронавірус у більшості випадків проходить безсимптомно, є "двигуном епідемії", оскільки розносять інфекцію і заражають людей, які перебувають в групі ризику.