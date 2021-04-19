На Одещині від наслідків COVID-19 померла 11-річна дитина - соцмережі

На Одещині від наслідків COVID-19 померла 11-річна дівчинка

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11-річна мешканка Чорноморська Одеської області померла 19 квітня від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Стасюк Катерина провела в обласній дитячій лікарні понад місяць. Унаслідок перенесеної коронавірусної інфекції у неї відмовили внутрішні органи, пише видання Думська з посиланням на повідомлення родичів дитини в соціальних мережах.

Мати дівчинки Оксана також хворіє на COVID-19, вона перебуває на лікуванні в лікарні. Зараз сім'я загиблої збирає гроші на похорон.

Водночас місцеве видання Vgorode з посиланням на главу облздраву Наталію Одарій-Захар'єву спростовує інформацію про те, що дівчинка хворіла на коронавірус. Повідомляється, що результати аналізів не підтвердили Covid-19, до того ж у дитини було багато хронічних захворювань, у тому числі ожиріння.

Смерть від наслідків коронавірусу - про що йшлося раніше: