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Щеплення в обмін на допуск до роботи у Києві: ЗМІ дізналися про ймовірну умову для вчителів - документ

23 липня 2021, 15:20

Вимоги щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу немає, проте в Міносвіти наполягають, щоб педагоги зробили щеплення.

школа
Педагогів у Києві можуть не пустити на роботу, якщо вони не зроблять щеплення від коронавірусу / Reuters

У Києві вже з 1 вересня можуть не допустити до роботи співробітників освітніх установ в тому випадку, якщо вони не вакцинуються від коронавірусу. Відмовe від щеплення співробітник повинен пояснити в письмовій заяві на ім'я керівника установи. У тому випадку, якщо відмова мотивована медичними показаннями, крім заяви повинна бути довідка від лікаря. Вимог щодо обов'язкової вакцинації немає, проте бажано, щоб педагоги зробили щеплення від COVID-19.

У розпорядженні видання Страна опинився документ управління освіти Святошинської районної державної адміністрації. У ньому йдеться про те, що існує ймовірність, за якої співробітників закладів освітньої сфери не допустять до роботи з 1 вересня 2021 року у тому випадку, якщо вони не вакцинуються від COVID-19. У разі відмови від щеплення педагоги повинні будуть вказати вагомі причини такого рішення.

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Вчителів закликають вакцинуватися від COVID - 19 / Страна

"Якщо співробітник установи відмовився вакцинуватися, то від нього має бути заява на ім'я керівника установи про відмову з поясненням причини. Такі заяви зберігаються у керівника установи. Якщо вакцинуватися працівникові заборонено лікарем за медичними показаннями, то має бути заява на відмову і довідка лікаря", - наголошується в документі.

Також зазначено, що керівників закладів освіти попросили надати до управління списки, в яких вказано статус вакцинації всіх працівників закладів – і педагогічних, і технічних співробітників. Вакцинуватися пропонують препаратами CoronaVac і Moderna.

Заступниця начальника управління освіти Святошинського району Києва Людмила Голованенко, за підписом якої йде вищевказаний документ, розповіла Стране про те, що у Києві збирають дані про вакцинацію педагогів. Обов'язкової участі в прищепній кампанії, як і раніше, немає, проте все ж таки бажано, щоб співробітники закладів освітньої сфери зробили щеплення.

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Також вона додала, що усувати від роботи наразі нікого не будуть, тому що такі заходи не передбачені чинним законодавством.читайте такожДопуск до кафе, ресторанів і ТРЦ – тільки для тих, хто з щепленням: у МОЗ попередили українців

"Ми збираємо дані, скільки педагогів вакциновано, скільки збирається пройти вакцинацію, скільки відмовляється. Заходять діти у вересні у школи, ми повинні розуміти, яка у нас ситуація. Вимоги вакцинуватися немає. Жодного указу немає. Бажано, щоб вчителі вакцинувалися з метою попередження поширеності хвороби. Ми кажемо про те, що бажано, щоб вони пройшли вакцинацію. Тому що якщо з'явиться вимога, щоб нам не довелося за 2 тижні вакцинувати 7 тисяч співробітників. Якщо не вакцинуються, зараз, відсторонення не буде. Це не передбачено жодним законом", - додала чиновниця, підкресливши, що третина педагогів вже зробили щеплення від COVID-19.

Вакцинація від COVID-19 в Україні

Глава Держдпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявляв, що щеплення від коронавірусу в Україні може стати обов'язковим для всіх категорій населення у тому випадку, якщо таке рішення прийме головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Глава МОЗ Віктор Ляшко казав, що наразі держава не розглядає можливість запуску обов'язкової вакцинації від COVID-19. За даними відомства, близько 60% українців вже готові робити щеплення добровільно.

21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, відтепер не потрібно записуватися на щеплення через Дію, а зробити укол можуть всі бажаючі.

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