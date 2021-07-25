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Наскільки довго тривають симптоми COVID-19 після одужання

25 липня 2021, 06:02

Всього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі за час пандемії виявили понад 185 мільйонів хворих коронавірусом COVID-19.

коронавірус
Наскільки довго тривають симптоми COVID-19 після одужання / Фото Reuters

У кожної десятої людини, яка перенесла коронавірус, симптоми хвороби спостерігалися ще як мінімум півроку. Про це повідомляє портал The Strait Times з посиланням на дослідження, яке провели в Національному центрі інфекційних захворювань Сінгапуру.

Найчастіше люди після одужання відчували тривалий кашель і задишку, рідше – стійку втому, запаморочення і безсоння.

При цьому, як вважають вчені, головною проблемою для тих, хто переніс COVID-19, є підвищений ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Всього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі за час пандемії виявили понад 185 мільйонів хворих коронавірусом, а понад 4 мільйони людей померли.

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Нагадаємо, раніше провідний лікар опорної київської лікарні № 9 Володимир Лиходієвський впевнений, що деякі пацієнти, які перехворіли на коронавірус, страждають психічними хворобами.

"Причому це були пацієнти різного ступеня тяжкості. Буває, що починають поводити себе агресивно, а родичі відзначають, що Це нетипова поведінка для цієї людини. Відсотків в 20 таке можна спостерігати. Це і з дією вірусу пов'язано, і з перебуванням в стаціонарі", - сказал он.

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