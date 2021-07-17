Знайдено ефективні ліки від коронавірусу

Ефективність ліків вже доведена / УНІАН

Медики знайшли групу препаратів, які ефективні при важкому перебігу коронавірусу. Більш того, найкращим чином вони діють при наявності у пацієнта супутніх хронічних захворювань, пише видання UC San Diego News Center.

Мова йде про статин. Це препарат, що знижує рівень холестерину в крові і володіє протизапальними властивостями.

Крім цього, статини борються з рецептором АСЕ2 за допомогою якого вірус проникає в клітини.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели кілька етапів спостережень за участю 170 пацієнтів з COVID-19.

Ті з них, хто приймав статини до госпіталізації, мали на половину менше ризиків важких ускладнень.

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На другому етапі взяли участь понад 10 тисяч добровольців, які перехворіли складною течією-19 з січня по вересень 2020 року. У хворих з серцево-судинними захворюваннями і гіпертонією, ризик смерті виявився нижче на 32%.

читайте такожІндійський штам коронавірусу: ключові відмінностіНагадаємо, в США з лікарні виписали чоловіка, який більше шести місяців лікувався від COVID-19. Жителя штату Алабама госпіталізували ще в січні. Перед цим він зробив щеплення від коронавірусу.

У медзакладі зазначили, що 50-річний Рікі Хемм став їх "найтривалішим пацієнтом" з коронавірусом.

У той же час сам пацієнт назвав свою довгоочікувану виписку "сюрреалістичної" і розповів, що тільки зараз починає розуміти, що його лікування в медзакладі дійсно закінчилося.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок 17 липня, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 591 людини. З початку епідемії захворіли - 2 244 196 осіб.

В Україні незабаром прогнозується новий спалах коронавірусу, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне посилення карантину в Україні, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, який анонсував посилення карантину в країні.