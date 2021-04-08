Названо ще один регіон, який на межі потрапляння в червону зону

Червону зону в Україні розширять / УНІАН

В Україні з 9 квітня в червону зону карантину потрапляють Запоріжжя та Хмельницька область. При цьому загрозлива ситуація залишається в Харківській області, і в червоний список регіон можуть додати вже в найближчі дні.

Як каже головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, нині на Харківщині спостерігається значне погіршення епідеміологічної ситуації.

Що стосується Хмельницької області та Запоріжжя, то рішення про включення їх до червоної зони Державна комісія з ТЕБ та НС прийняла 7 квітня.

У Хмельницькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищено такі показники:

рівень госпіталізацій становить 131 осіб на 100 тисяч населення - найвищий з усіх регіонів України,

коефіцієнт виявлення випадків становить 21,3%, завантаженість ліжок з киснем становить 68,2%.

У Запорізькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищено два показники:

рівень госпіталізацій 77 осіб на 100 тисяч населення,

коефіцієнт виявлення випадків становить 21,8%.

"Зайнятість всіх ковідних ліжок в Черкаській області зараз становить - 49%, у Рівненській – 60%, ліжок з киснем в Черкаській області – 46%, що менше встановленого показника в 65%. Це свідчить про поточну відсутність ризику колапсу локальної медичної системи в зазначених регіонах", - написав Ляшко.

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