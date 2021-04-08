УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Названо ще один регіон, який на межі потрапляння в червону зону

8 квітня 2021, 00:50
Прослухати новину
Зупинити

У Хмельницькій області та Запоріжжі перевищено відразу кілька показників.

Карантин
Червону зону в Україні розширять / УНІАН

В Україні з 9 квітня в червону зону карантину потрапляють Запоріжжя та Хмельницька область. При цьому загрозлива ситуація залишається в Харківській області, і в червоний список регіон можуть додати вже в найближчі дні.

Як каже головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, нині на Харківщині спостерігається значне погіршення епідеміологічної ситуації.

Що стосується Хмельницької області та Запоріжжя, то рішення про включення їх до червоної зони Державна комісія з ТЕБ та НС прийняла 7 квітня.

У Хмельницькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищено такі показники:

  • рівень госпіталізацій становить 131 осіб на 100 тисяч населення - найвищий з усіх регіонів України,
  • коефіцієнт виявлення випадків становить 21,3%, завантаженість ліжок з киснем становить 68,2%.

У Запорізькій області протягом останніх трьох днів поспіль перевищено два показники:

  • рівень госпіталізацій 77 осіб на 100 тисяч населення,
  • коефіцієнт виявлення випадків становить 21,8%.

"Зайнятість всіх ковідних ліжок в Черкаській області зараз становить - 49%, у Рівненській – 60%, ліжок з киснем в Черкаській області – 46%, що менше встановленого показника в 65%. Це свідчить про поточну відсутність ризику колапсу локальної медичної системи в зазначених регіонах", - написав Ляшко.

читайте такожСтепанов оголосив регіони, які виведуть з червоної зони

Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
  • 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
  • Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.

Віктор Ляшко карантин в Україні червона зона
Зараз ви переглядаєте новину «Названо ще один регіон, який на межі потрапляння в червону зону». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Масло або маргарин: дивовижна правда від лікарівМасло або маргарин: дивовижна правда від лікарів Чого чекати від Росії в небі над УкраїноюЧого чекати від Росії в небі над Україною Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дарГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дар Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти