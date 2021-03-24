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Названо причину смерті військовослужбовця ЗСУ після щеплення вакциною

24 березня 2021, 12:52
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У МОЗ розкрили результати судмедекспертизи.

Вакцинація
Солдат ЗСУ померла через кілька днів після щеплення / Reuters

Військовослужбовець Збройних сил України, якій зробили щеплення препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield, померла через гостру серцево-судинну недостатність.

Про це стало відомо за результатами судмедекспертизи. У жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я.

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Смерть військовослужбовця ЗСУ в Одеській області - про що раніше писав Главред:

  • 23 березня після вакцинації препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield померла військовослужбовець Збройних сил України. Смерть настала внаслідок тромбу, що відірвався.
  • Вакцинувалася службовець ЗСУ в неділю, 21 березня.
  • Зазначається, що вона страждала на гіпертонічну хворобу.
  • В Одеській ОДА та в командуванні медичних сил ЗСУ підтвердили смерть жінки. 24 березня будуть проведені всі необхідні дослідження. Про причину смерті обіцяли повідомити в найкоротші терміни.
  • 24 березня в МОЗ України зробили офіційну заяву щодо смерті військовослужбовця Збройних сил України в Одеській області.
  • У відомстві зазначили, що протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у жінки не було.
  • Крім того, того ж дня з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих наслідків після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.
  • За фактом смерті військовослужбовця ЗСУ буде проведено повноцінне розслідування.

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