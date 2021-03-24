Названо причину смерті військовослужбовця ЗСУ після щеплення вакциною

Солдат ЗСУ померла через кілька днів після щеплення / Reuters

Військовослужбовець Збройних сил України, якій зробили щеплення препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield, померла через гостру серцево-судинну недостатність.

Про це стало відомо за результатами судмедекспертизи. У жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

Результати розтину будуть розглянуті на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров'я.

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