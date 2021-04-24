УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Названо головних порушників локдауну в Києві

24 квітня 2021, 15:53
Прослухати новину
Зупинити

Суворий карантин у Києві зокрема порушували навчальні заклади.

Рубан повідомив, що у столиці локдаун 2021 найчастіше порушували ресторани
У Києві локдаун найчастіше порушували ресторани, повідомив Олег Рубан / УНІАН

Березневий локдаун у Києві 2021 року – суворий карантин для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 – найчастіше порушували ресторани, магазини, у яких продаються непродовольчі товари, та дошкільні установи й школи.

Деякі заклади продовжували працювати, попри заборону, розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу Україна 24.

Чиновник додав, що щодня правоохоронці складають на порушників сотні протоколів.

"Якщо порівнювати січневий та березневий локдауни – це дві різні речі. Якщо у січні дотримувалися заходів 95%, цього разу ми фіксували й 85% порушень, зараз вийшли на половину...", – заявив він.

Рубан додав, що перше місце серед порушників зайняв ресторанний бізнес, друге – магазини непродовольчих товарів, а третє – навчальні заклади.

Карантин у Києві 2021 та локдауни – що потрібно знати

  • В Україні й у тому числі в Києві через коронавірус карантин почав діяти з 12 березня минулого року.
  • Наприкінці 2020-го ситуація з COVID-19 ускладнилася, та у січні діяв локдаун. У березні вірус також розбушувався, і київська влада з 20 числа до 9 квітня посилила карантинні заходи.
  • Посилення обмежувальних заходів не поліпшило ситуацію, і Київ потрапив у червону зону карантину.
  • У столиці з 5 квітня до 16 числа запровадили локдаун. Пізніше суворий карантин продовжили до 30 квітня.
  • Зокрема не можна працювати деяким непродовольчим магазинам, закладам громадського харчування заборонили приймати відвідувачів. Також не мають працювати дитсадки та школи.
  • За порушення карантину передбачено покарання – штраф.
  • У нашій країні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева та червона. У зеленій зоні найслабші обмеження, а у червоній – найсуворіші.
  • В Україні поки немає зелених зон, а у червоній, окрім Києва, знаходяться кілька областей.

Коронавірус у Києві – статистика на 24 квітня 2021 року

  • Загальна кількість тих, у кого знайшли COVID-19, – 191 165 осіб, одужали 119 737 пацієнтів, а померли 4 415 інфікованих.
  • У п'ятницю, 23 квітня, коронавірус знайшли у 1 027 осіб, а 22 числа – у 1 269-ти.

Олег Рубан локдаун
Зараз ви переглядаєте новину «Названо головних порушників локдауну в Києві». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігноруватиНебезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати У РФ допустили здачу "ЛДНР" і назвали умову - BloombergУ РФ допустили здачу "ЛДНР" і назвали умову - Bloomberg Путін не може вибрати між Україною та БілоруссюПутін не може вибрати між Україною та Білоруссю На Київ насувається потужний ураган з грозою і градомНа Київ насувається потужний ураган з грозою і градом

Останні новини

09:54
У чому секрет популярності Путіна
09:34
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 25 квітня: на кого чекає великий успіх Відео
09:31
Глава британської розвідки назвав Росію країною, що "слабшає" Відео
09:15
Зелене світло і нова робота: гороскоп для Овна на травень-2021
08:43
Зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться з однієї простої причини Погляд
Реклама
08:42
Ексголовний санітарний лікар сказав, коли в Україні потрібен локдаун Відео
08:13
Коронавірус в Україні за добу виявлено у майже 8 тисяч осіб Відео
08:06
У світі зробили понад мільярд щеплень від COVID-19 Відео
07:44
Новий гороскоп всіх знаків Зодіаку: супровід удачі та зрада Відео
07:27
У Швеції назвали "димовою завісою" відведення військ РФ від України Відео
07:14
Експертка зробила прогноз щодо України на зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:55
Чому Путін відвів своїх "іхтамнетов" від кордону України Погляд
06:33
Несподівана спека і небезпечні поїздки: чого чекати в травні-2021
06:02
У моді загадкові спідниці міді: найкрасивіші моделі на весну та літо Фото Відео
05:27
У Британії попередили Україну про пастку РФ з відведенням військ Відео
05:03
Українці "забили" на карантин: лікарка назвала три причини Відео
04:24
Цей модний чубчик 2021 зробить ваш образ стильним навесні та влітку Відео
03:50
Експосол США оцінив сценарій вторгнення Росії в Україну Відео
03:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
02:15
Колишній глава СБУ розкрив головний план Путіна щодо України Відео
Реклама
00:55
Чому людині корисно дивитися на своє обличчя - відповідь вчених Відео
00:19
Побажання з Вербною неділею 2021: картинки, проза, вірші
24 квітня, субота
23:51
Посол у ФРН розповів про підтримку в Бундестазі постачання зброї Україні Відео
23:40
Що приготувати на Вербну неділю: меню і смачні рецепти Відео
23:23
Бізнесмен, який вижив після отруєння ГРУ, розповів про продаж зброї Україні Відео
23:06
У Польщі заявили щодо планів Путіна і попередили про небезпеку Відео
22:26
Алієв відреагував на визнання Байденом геноциду вірмен Відео
22:20
Кілер, який розстріляв чоловіка в Дніпрі, попав на камери відеоспостереження Відео
21:47
У РФ допустили здачу "ЛДНР" і назвали умову - Bloomberg Відео
21:44
Київ може повернути воду до Криму, якщо Путін попросить Україну - Куніцин
21:35
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
21:01
Байден визнав геноцид вірмен: як відреагували Туреччина і Вірменія Відео
20:49
Українцям назвали річний тариф на газ: хто заплатить більше Відео
20:07
Синоптик пообіцяв Києву +19 – названо дату Відео
19:59
Лукашенко розповів, скільки кілерам пообіцяли за його голову Відео
19:29
У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам у відповідь на висилку дипломатів Відео
19:13
Розстріл чоловіка у Дніпрі: ЗМІ дізналися про проблему жертви Відео
18:50
Посол у ФРН звинуватив РФ: техніка залишається, загроза нападу зберігається Відео
18:37
Лікар пояснив, що допоможе побороти епідемію COVID-19 в Україні Відео
18:25
Україні не світить членство в НАТО - кандидат у канцлери Німеччини Відео
Реклама
17:39
Системи ПРО і корвети: у ФРН вирішують, як озброїти Україну Відео
17:13
Стало відомо про нові плани Москви щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі
16:56
"Голий злочин" в ОАЕ: затриманий за організацію фотосесії росіянин вперше розкрив подробиці Відео
16:50
Лукашенко оцінив перспективу появи військової бази РФ у Білорусі Відео
16:44
У Дніпрі кілер розстріляв чоловіка: ЗМІ назвали ім'я жертви Відео
16:23
Українців попередили про четверту хвилю коронавірусу Відео
16:12
Лукашенко заявив про небезпеку "продажу" Білорусі Росії Відео
15:53
Названо головних порушників локдауну в Києві Відео
15:51
У РФ пояснили, чому Путін не зустрічатиметься із Зеленським у третій країні Відео
15:32
Михайло Поплавський відзначив 28-річницю ректорства в університеті культури Відео актуально
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти