Названо головних порушників локдауну в Києві

Суворий карантин у Києві зокрема порушували навчальні заклади.
Березневий локдаун у Києві 2021 року – суворий карантин для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 – найчастіше порушували ресторани, магазини, у яких продаються непродовольчі товари, та дошкільні установи й школи.
Деякі заклади продовжували працювати, попри заборону, розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу Україна 24.
Чиновник додав, що щодня правоохоронці складають на порушників сотні протоколів.
"Якщо порівнювати січневий та березневий локдауни – це дві різні речі. Якщо у січні дотримувалися заходів 95%, цього разу ми фіксували й 85% порушень, зараз вийшли на половину...", – заявив він.
Рубан додав, що перше місце серед порушників зайняв ресторанний бізнес, друге – магазини непродовольчих товарів, а третє – навчальні заклади.
Карантин у Києві 2021 та локдауни – що потрібно знати
- В Україні й у тому числі в Києві через коронавірус карантин почав діяти з 12 березня минулого року.
- Наприкінці 2020-го ситуація з COVID-19 ускладнилася, та у січні діяв локдаун. У березні вірус також розбушувався, і київська влада з 20 числа до 9 квітня посилила карантинні заходи.
- Посилення обмежувальних заходів не поліпшило ситуацію, і Київ потрапив у червону зону карантину.
- У столиці з 5 квітня до 16 числа запровадили локдаун. Пізніше суворий карантин продовжили до 30 квітня.
- Зокрема не можна працювати деяким непродовольчим магазинам, закладам громадського харчування заборонили приймати відвідувачів. Також не мають працювати дитсадки та школи.
- За порушення карантину передбачено покарання – штраф.
- У нашій країні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева та червона. У зеленій зоні найслабші обмеження, а у червоній – найсуворіші.
- В Україні поки немає зелених зон, а у червоній, окрім Києва, знаходяться кілька областей.
Коронавірус у Києві – статистика на 24 квітня 2021 року
- Загальна кількість тих, у кого знайшли COVID-19, – 191 165 осіб, одужали 119 737 пацієнтів, а померли 4 415 інфікованих.
- У п'ятницю, 23 квітня, коронавірус знайшли у 1 027 осіб, а 22 числа – у 1 269-ти.