Названо головних порушників локдауну в Києві

У Києві локдаун найчастіше порушували ресторани, повідомив Олег Рубан / УНІАН

Березневий локдаун у Києві 2021 року – суворий карантин для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 – найчастіше порушували ресторани, магазини, у яких продаються непродовольчі товари, та дошкільні установи й школи.

Деякі заклади продовжували працювати, попри заборону, розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу Україна 24.

Чиновник додав, що щодня правоохоронці складають на порушників сотні протоколів.

"Якщо порівнювати січневий та березневий локдауни – це дві різні речі. Якщо у січні дотримувалися заходів 95%, цього разу ми фіксували й 85% порушень, зараз вийшли на половину...", – заявив він.

Рубан додав, що перше місце серед порушників зайняв ресторанний бізнес, друге – магазини непродовольчих товарів, а третє – навчальні заклади.

Карантин у Києві 2021 та локдауни – що потрібно знати

В Україні й у тому числі в Києві через коронавірус карантин почав діяти з 12 березня минулого року.

Наприкінці 2020-го ситуація з COVID-19 ускладнилася, та у січні діяв локдаун. У березні вірус також розбушувався, і київська влада з 20 числа до 9 квітня посилила карантинні заходи.

Посилення обмежувальних заходів не поліпшило ситуацію, і Київ потрапив у червону зону карантину.

У столиці з 5 квітня до 16 числа запровадили локдаун. Пізніше суворий карантин продовжили до 30 квітня.

Зокрема не можна працювати деяким непродовольчим магазинам, закладам громадського харчування заборонили приймати відвідувачів. Також не мають працювати дитсадки та школи.

За порушення карантину передбачено покарання – штраф.

У нашій країні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева та червона. У зеленій зоні найслабші обмеження, а у червоній – найсуворіші.

В Україні поки немає зелених зон, а у червоній, окрім Києва, знаходяться кілька областей.

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