Названо найкращі країни для життя на період пандемії

У якій країні краще пересидіти пандемію / УНІАН

Кращою країною для життя в період пандемії коронавірусу визнали Сінгапур, сказано в рейтингу Covid Resilience Ranking від Bloomberg у вівторок, 27 квітня.

Раніше лідером була Нова Зеландія. Обидві країни підтримують рівень поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, але в Сінгапурі останнім часом активніше йде вакцинаційна кампанія.

"Сінгапур вже ввів кількість вакцин, еквівалентну п'ятій частині населення країни. У цьому аспекті боротьби з пандемією вірусу такі країни, як Нова Зеландія, Австралія і Тайвань, відстають", - сказано в доповіді.

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Деякі інші країни впали в рейтингу стійкості до коронавірусу всупереч зростанню показників вакцинації. У Польщі та Канаді послабили обмеження, що призвело до зростання зараження мутованими штамами COVID-19.

ТОП-10 рейтингу виглядає так:

Сінгапур;

Нова Зеландія;

Австралія;

Ізраїль;

Тайвань;

Південна Корея;

Японія;

Об'єднані Арабські Емірати;

Фінляндія;

Гонконг.

У свою чергу США опинилися на 17 місці, Росія - на 22-му.

Відзначимо, що рейтинг стійкості до COVID - 19 оновлюється щомісяця. Враховуються показники такі, як кількість нових випадків зараження і померлих, темпи вакцинації, мобільність суспільства, індекс людського розвитку і ВВП. У список входять 52 країни, чий ВВП до пандемії перевищував $200 млрд.

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