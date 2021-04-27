Названо найкращі країни для життя на період пандемії

Деякі інші країни впали в рейтингу стійкості до коронавірусу всупереч зростанню показників вакцинації.
Кращою країною для життя в період пандемії коронавірусу визнали Сінгапур, сказано в рейтингу Covid Resilience Ranking від Bloomberg у вівторок, 27 квітня.
Раніше лідером була Нова Зеландія. Обидві країни підтримують рівень поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, але в Сінгапурі останнім часом активніше йде вакцинаційна кампанія.
"Сінгапур вже ввів кількість вакцин, еквівалентну п'ятій частині населення країни. У цьому аспекті боротьби з пандемією вірусу такі країни, як Нова Зеландія, Австралія і Тайвань, відстають", - сказано в доповіді.
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Деякі інші країни впали в рейтингу стійкості до коронавірусу всупереч зростанню показників вакцинації. У Польщі та Канаді послабили обмеження, що призвело до зростання зараження мутованими штамами COVID-19.
ТОП-10 рейтингу виглядає так:
- Сінгапур;
- Нова Зеландія;
- Австралія;
- Ізраїль;
- Тайвань;
- Південна Корея;
- Японія;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Фінляндія;
- Гонконг.
У свою чергу США опинилися на 17 місці, Росія - на 22-му.
Відзначимо, що рейтинг стійкості до COVID - 19 оновлюється щомісяця. Враховуються показники такі, як кількість нових випадків зараження і померлих, темпи вакцинації, мобільність суспільства, індекс людського розвитку і ВВП. У список входять 52 країни, чий ВВП до пандемії перевищував $200 млрд.
Коронавірус в Україні-про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 Квітня.