Названо строки запуску в Євросоюзі паспортів вакцинації

Коли Євросоюз запустить паспорти вакцинації / Reuters

Європейський союз запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня. Італія вже впровадила національний "зелений пропуск" з другої половини травня, заявив на пресконференції за підсумками відеоконференції міністрів туризму країн G20 прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає La Reppublica.

За його словами, світ давно вже хоче їздити до Італії, і Італія готова відкрити свої кордони.

"Європейський зелений пропуск буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд впровадив національний зелений пропуск, який набуде чинності з другої половини травня", - заявив Драгі.

За його словами, для повернення туристів до Італії "необхідні ясні і прості правила".

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"Наші гори, наші пляжі, міста й сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні і місяці... бронюйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас", - звернувся Драгі не лише до міністрів туризму G20 й іноземних туристів, а й до співвітчизників.

ЄС запускає covid-паспорти для подорожей: