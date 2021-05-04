Названо строки запуску в Євросоюзі паспортів вакцинації

Європейський зелений пропуск буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд впровадив національний зелений пропуск.
Європейський союз запустить паспорти вакцинації від COVID в середині червня. Італія вже впровадила національний "зелений пропуск" з другої половини травня, заявив на пресконференції за підсумками відеоконференції міністрів туризму країн G20 прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, передає La Reppublica.
За його словами, світ давно вже хоче їздити до Італії, і Італія готова відкрити свої кордони.
"Європейський зелений пропуск буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд впровадив національний зелений пропуск, який набуде чинності з другої половини травня", - заявив Драгі.
За його словами, для повернення туристів до Італії "необхідні ясні і прості правила".
читайте такожУкраїна отримає мільйони доз вакцини від коронавірусу Pfizer
"Наші гори, наші пляжі, міста й сільська місцевість знову відкриваються, і цей процес прискориться в найближчі тижні і місяці... бронюйте відпочинок в Італії, нам не терпиться знову привітати вас", - звернувся Драгі не лише до міністрів туризму G20 й іноземних туристів, а й до співвітчизників.
ЄС запускає covid-паспорти для подорожей:
- Раніше повідомлялося, що Франція буде першою в Євросоюзі країною, яка введе додаток для подорожей в умовах пандемії COVID-19.
- Програма TousAntiCovid включатиме інформацію про вакцинацію, а також ПЛР та антиген-тести на коронавірус. Таку систему Європейська комісія хоче поширити по всьому блоку до середини червня.
- Додаток TousAntiCovid для відстеження контактів завантажили близько 15 мільйонів чоловік. Його оновили для включення туди інформації про негативні ПЛР-тестах на коронавірус і тестах на антиген.
- Однією з переваг програми є те, що вона допоможе запобігти використанню підроблених тестів.
- В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу ряд держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
- Лідери країн ЄС вже домовилися створити covid-паспорти. Євросоюз планує ввести такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.