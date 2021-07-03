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Не ходив по лікарнях і зробив перший укол: що кажуть лікарі про смерть людини після ін'єкції Pfizer

3 липня 2021, 12:43

Чоловік, який помер після вакцинації від коронавірусу препаратом Pfizer, раніше не звертався до лікарів, стверджують у Вінницькій ОДА.

вакцинація
У інших людей, які прищеплювалися з того ж флакона, негативних реакцій зафіксовано не було - Вінницька ОДА / УНІАН

Померлий після вакцинації від COVID-19 47-річний чоловік, згідно з попередньою інформацією, раніше не звертався за допомогою до медичних установ. Щеплення препаратом Pfizer було його першою ін'єкцією. Його організм не було обстежено медичними працівниками. У п'яти інших осіб, яких прищепили з цього ж флакона, негативної реакції на щеплення не було. Про це заявила директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації Ольга Задорожна.

"Якраз зараз триває розтин, результати якого, очевидно, будуть відомі до ранку неділі (4 липня). Вакцинація цього чоловіка відбулася о 13:42, стало погано йому о 18:00. Що стосується симптомів, то я б не сказала, що це реакція на вакцинацію. Щеплення було для цього чоловіка першим", - розповіла Задорожна виданню Сьогодні.

Згідно з попередніми відомостями медичних працівників, померлий чоловік раніше не звертався за допомогою до закладів охорони здоров'я.

"Він був абсолютно необстеженим", - сказала чиновниця.читайте такожУ Японії знайшли новий небезпечний побічний ефект від вакцини Pfizer

Крім того, вона додала, що його робота не була пов'язана зі шкідливим виробництвом, а у вакцинованих з того ж флакона людей негативних реакцій зафіксовано не було.

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"Флакон вакцини використовувався на шістьох осіб. У п'яти осіб, які були щеплені з цього ж флакона, жодної реакції не було. Всього ж на підприємстві було вакциновано 135 осіб, жодних реакцій більше ні в кого не було", - підкреслила Ольга Задорожна.

Смерть після вакцинації Pfizer в Україні

У Вінницькій області після щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer помер 47-річний чоловік. Через короткий проміжок часу після уколу у пацієнта з'явилися скарги на погане самопочуття. Була викликана швидка допомога для проведення екстрених реанімаційних заходів, але врятувати його життя не вдалося.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко сказав, що за фактом смерті чоловіка після вакцинації від коронавірусу буде проведено дослідження. Він не виключив, що людина могла померти не від вакцинації.

новини України вакцинація від коронавірусу вакцина Pfizer
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