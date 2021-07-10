"Не за горами": епідеміолог розповіла про терміни спалаху штаму "Дельта" в Україні

Коронавірус "Дельта" можуть привезти туристи / Facebook

Будь-який штам коронавірусу з іншої країни легко і швидко може потрапити в Україну. А все тому, що більшість кордонів відкриті і люди активно переміщаються світом.

Спалах індійського штаму "Дельта" в нашій країні може відбутися вже в поточному місяці. Максимум - Україна зможе протриматися без "Дельти" до кінця літніх відпусток, поки з-за кордону не повернулися відпочиваючі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заслужений лікар-епідеміолог України Людмила Мухарська.

"Тому спалах "Дельта"-штаму може трапитися в кінці липня, але ще більш ймовірно, він буде, коли люди будуть повертатися після всіх своїх відпускних поїздок з дітьми", - заявила Мухарська.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я країни Віктор Ляшко заявив, що у влади є нові рішення, про які українцям повідомлять незабаром. Однак ситуації багато в чому залежить і від людей, які повинні консультуватися зі своїми сімейними лікарями і робити щеплення від коронавірусу тими вакцинами, які є в наявності.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок суботи, 10 липня, коронавірус в Україні за добу виявили у 507 жителів країни. У тому числі захворіла 41 дитина і 33 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 364 людини; летальних випадків - 20, одужали - 809 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID - 19 зареєстрували у м.Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.