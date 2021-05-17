Тиждень стартував з низької кількості нових хворих на COVID-19, але багато госпіталізацій

За минулі 24 години госпіталізовано 1260 осіб / Reuters

Станом на ранок понеділка, 17 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 136 жителів країни. Зокрема захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1260 людей; летальних випадків - 109, одужали 6 869 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 17 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 17 травня

За останню добу в Києві виявили 102 випадки зараження коронавірусом, померли 10 людей, одужали 164 пацієнти.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 201 992 осіб, померли - 4 950, вилікувалися - 132 396.

Коронавірус у Києві - статистика 17 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 156 000 осіб;

одужали - 1 864 593 людини;

летальних випадків - 48 184;

проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

2 230 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні.

940 160 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 18 394 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

м. Київ - 102 випадки / 58 щеплень;

Вінницька область - 37 випадків / 111 щеплень;

Волинська область - 102 випадки / 182 щеплення;

Дніпропетровська область - 134 випадки / 15 щеплень;

Донецька область - 190 випадків / 17 щеплень;

Житомирська область - 93 випадки / 118 щеплень;

Закарпатська - 10 випадків / 41 щеплення;

Запорізька область - 98 випадків / 10 щеплень;

Івано-Франківська область - 42 випадки / 104 щеплення;

Київська область - 97 випадків / 17 щеплень;

Кіровоградська область - 4 випадки / 0 щеплень;

Луганська область - 10 випадків / 90 щеплень;

Львівська область - 104 випадки / 37 щеплень;

Миколаївська область - 122 випадки / 15 щеплень;

Одеська область - 134 випадки / 130 щеплень;

Полтавська область - 62 випадки / 42 щеплення;

Рівненська область - 182 випадки / 78 щеплень;

Сумська область - 137 випадків / 190 щеплень;

Тернопільська область - 59 випадків / 110 щеплень;

Харківська область - 89 випадків / 341 щеплення;

Херсонська область - 114 випадків / 106 щеплень;

Хмельницька область - 12 випадків / 162 щеплення;

Черкаська область - 113 випадків / 56 щеплень;

Чернівецька область - 59 випадків / 116 щеплень;

Чернігівська область - 30 випадків / 84 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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