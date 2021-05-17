Тиждень стартував з низької кількості нових хворих на COVID-19, але багато госпіталізацій

До лікарень госпіталізували понад тисячу осіб. Побороли коронавірус за минулу добу майже 8 тисяч українців.
Станом на ранок понеділка, 17 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 136 жителів країни. Зокрема захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.
За минулі 24 години госпіталізовано 1260 людей; летальних випадків - 109, одужали 6 869 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 17 травня
За останню добу в Києві виявили 102 випадки зараження коронавірусом, померли 10 людей, одужали 164 пацієнти.
Всього в столиці з початку епідемії захворіли 201 992 осіб, померли - 4 950, вилікувалися - 132 396.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 156 000 осіб;
- одужали - 1 864 593 людини;
- летальних випадків - 48 184;
- проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.
Скільки українців вакцинували від коронавірусу
2 230 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні.
940 160 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 18 394 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях
- м. Київ - 102 випадки / 58 щеплень;
- Вінницька область - 37 випадків / 111 щеплень;
- Волинська область - 102 випадки / 182 щеплення;
- Дніпропетровська область - 134 випадки / 15 щеплень;
- Донецька область - 190 випадків / 17 щеплень;
- Житомирська область - 93 випадки / 118 щеплень;
- Закарпатська - 10 випадків / 41 щеплення;
- Запорізька область - 98 випадків / 10 щеплень;
- Івано-Франківська область - 42 випадки / 104 щеплення;
- Київська область - 97 випадків / 17 щеплень;
- Кіровоградська область - 4 випадки / 0 щеплень;
- Луганська область - 10 випадків / 90 щеплень;
- Львівська область - 104 випадки / 37 щеплень;
- Миколаївська область - 122 випадки / 15 щеплень;
- Одеська область - 134 випадки / 130 щеплень;
- Полтавська область - 62 випадки / 42 щеплення;
- Рівненська область - 182 випадки / 78 щеплень;
- Сумська область - 137 випадків / 190 щеплень;
- Тернопільська область - 59 випадків / 110 щеплень;
- Харківська область - 89 випадків / 341 щеплення;
- Херсонська область - 114 випадків / 106 щеплень;
- Хмельницька область - 12 випадків / 162 щеплення;
- Черкаська область - 113 випадків / 56 щеплень;
- Чернівецька область - 59 випадків / 116 щеплень;
- Чернігівська область - 30 випадків / 84 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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