УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Тиждень стартував з низької кількості нових хворих на COVID-19, але багато госпіталізацій

17 травня 2021, 08:19
Прослухати новину
Зупинити

До лікарень госпіталізували понад тисячу осіб. Побороли коронавірус за минулу добу майже 8 тисяч українців.

коронавірус
За минулі 24 години госпіталізовано 1260 осіб / Reuters

Станом на ранок понеділка, 17 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 136 жителів країни. Зокрема захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.

За минулі 24 години госпіталізовано 1260 людей; летальних випадків - 109, одужали 6 869 осіб, повідомив у Facebook голова МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

false
Коронавірус в Україні сьогодні - статистика 17 травня / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавірус у Києві - статистика станом на ранок 17 травня

За останню добу в Києві виявили 102 випадки зараження коронавірусом, померли 10 людей, одужали 164 пацієнти.

Всього в столиці з початку епідемії захворіли 201 992 осіб, померли - 4 950, вилікувалися - 132 396.

false
Коронавірус у Києві - статистика 17 травня / covid19.rnbo.gov.ua

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 156 000 осіб;
  • одужали - 1 864 593 людини;
  • летальних випадків - 48 184;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

2 230 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 травня 2021 року в Україні.

940 160 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 18 394 особи (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Скільки хворих на коронавірус і вакцинованих в Україні за добу по областях

  • м. Київ - 102 випадки / 58 щеплень;
  • Вінницька область - 37 випадків / 111 щеплень;
  • Волинська область - 102 випадки / 182 щеплення;
  • Дніпропетровська область - 134 випадки / 15 щеплень;
  • Донецька область - 190 випадків / 17 щеплень;
  • Житомирська область - 93 випадки / 118 щеплень;
  • Закарпатська - 10 випадків / 41 щеплення;
  • Запорізька область - 98 випадків / 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 42 випадки / 104 щеплення;
  • Київська область - 97 випадків / 17 щеплень;
  • Кіровоградська область - 4 випадки / 0 щеплень;
  • Луганська область - 10 випадків / 90 щеплень;
  • Львівська область - 104 випадки / 37 щеплень;
  • Миколаївська область - 122 випадки / 15 щеплень;
  • Одеська область - 134 випадки / 130 щеплень;
  • Полтавська область - 62 випадки / 42 щеплення;
  • Рівненська область - 182 випадки / 78 щеплень;
  • Сумська область - 137 випадків / 190 щеплень;
  • Тернопільська область - 59 випадків / 110 щеплень;
  • Харківська область - 89 випадків / 341 щеплення;
  • Херсонська область - 114 випадків / 106 щеплень;
  • Хмельницька область - 12 випадків / 162 щеплення;
  • Черкаська область - 113 випадків / 56 щеплень;
  • Чернівецька область - 59 випадків / 116 щеплень;
  • Чернігівська область - 30 випадків / 84 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні - останні новини:

  • Карантин в Україні можуть скасувати за умови вакцинації від коронавірусу 70% дорослого населення. Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, на вакцинацію 100% дорослих українців сподіватися не варто.
  • Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як насправді відбувається передача COVID-19 і якими способами запобігти зараженню.
  • В Україні, попри великий внесок медиків у боротьбу з коронавірусом, деякі лікарі призначають пацієнтам з COVID-19 неправильне лікування, що може значно нашкодити організму, заявила медична експерт ЮНІСЕФ, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова.
  • Провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров розповів, як Україні впоратися з коронавірусом, і як довго триватиме ситуація з карантином.
  • Вірусолог розгромила страшилку щодо індійського штаму COVID-19. Алла Мироненко розповіла, чи загрожує Україні "чорний грибок".

МОЗ коронавірус Максим Степанов новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус карта коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Тиждень стартував з низької кількості нових хворих на COVID-19, але багато госпіталізацій». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
В Україні в червні вдарять заморозки - синоптикиВ Україні в червні вдарять заморозки - синоптики "Кішечка": Тіна Кароль похвалилася пружними грудьми у зухвалому наряді"Кішечка": Тіна Кароль похвалилася пружними грудьми у зухвалому наряді В Україні перенесуть робочі дні: як будемо відпочиватиВ Україні перенесуть робочі дні: як будемо відпочивати Астролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастиниАстролог: завдання Навального – розібрати Росію на запчастини Рішення суду щодо Медведчука - це боягузтво Офісу президентаРішення суду щодо Медведчука - це боягузтво Офісу президента

Останні новини

17:31
Діна Нємцова розлучилася через рік після весілля
17:27
Rockstar оголосила точну дату виходу Grand Theft Auto V для PS5 і Xbox Series Відео
17:16
Спливли нові деталі про жінку, яка демонстративно викинула український паспорт Відео
17:08
Наомі Кемпбелл стала мамою і показала миле фото своєї дитини
17:03
Чому Банкова пішла війною проти Кличка, і хто в ній переможе
Реклама
16:43
Рада відправила у відставку міністра інфраструктури
16:32
Блінкен розповів, коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна Відео
16:30
Sony запустила фінальну в цьому році роздачу в рамках акції "Грайте вдома"
16:30
В Укравтодорі пообіцяли зробити основні маршрути і транспортні розв'язки до кінця 2024 року
16:17
Гороскоп на завтра 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбування Відео
16:03
Неймовірний рецепт панкейків: інструкція приготування Відео
15:50
Рада дозволила торгувати державною землею через Мережу: що зміниться Відео
15:43
"Це вже повний звіздець": у Дніпрі копи побили колегу на очах у начальства Відео
15:40
Проведення на пароплаві зробило "Молодість" відомим на весь світ - керівник фестивалю
15:25
Для всіх поціновувачів "Відьмака" від CD Projekt Red є приємна новина Відео
15:14
Міненерго зажадало від НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії Відео
15:11
У 2020-му число знайдених програм для кіберпереслідування зросло у 1,5 раза - дослідження
15:10
Керівник "Молодості" розповів, як до Києва приїжджали легендарні французькі актори
14:49
Білорусь не потрапить на Євробачення 2022 через нове порушення
14:40
Звички, які спотворюють обличчя: ви точно цим грішите Відео
Реклама
14:35
Кинувся з мосту в Києві: у лікарні помер 15-річний син подружжя, яке вбив коронавірус Відео
14:35
У FIFA 21 додали вбитого 15 років тому футболіста Відео
14:14
У ресторані Києва надкушено статевий орган: стали відомі подробиці інциденту
14:08
Біль до нудоти: магнітна буря з 18 травня 2021 набирає силу удару Відео
13:58
На київському кінофестивалі "Молодість" дебютували багато зірок світового кінематографа – Халпахчі
13:45
Створений алгоритм, що дозволяє швидко і без помилок друкувати на смартфоні Відео
13:44
"Бабуся Яга": Пугачова без макіяжу у відвертому вбранні налякала шанувальників
13:22
Має сидіти в СІЗО: Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчука Відео
13:20
Як часто потрібно міняти рушник: лікарі дали відповідь Відео
13:00
У Москві допустили рандеву Байдена з Путіним в одній з дипломатичних столиць Європи Відео
12:44
Як правильно вдягатися після 50 років: хитрощі, які творять дива Відео
12:43
"Буде слизько": синоптик налякала українців грозами і градом Відео
12:34
Нове покоління звуку: Apple анонсувала оновлення сервісу Music
12:30
У НАТО повідомили, що поблизу України залишаються десятки тисяч російських військових Відео
12:14
Глава МЗС України відреагував на відео екссудді Чауса Відео
12:09
Зеленський зробив важливу заяву до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Відео
12:01
Що стоїть за наїздом Зеленського на Кличка Погляд
11:54
З Днем ангела Ірини: як оригінально привітати іменинницю Фото
11:49
Глава Укравтодору розповів про програму, яка зшиває схід України з країною
11:30
Нова шкідлива програма викрадає банківські дані користувачів Android
Реклама
11:30
Чужі: чому влада вирішила "злити" декількох міністрів
11:23
Коли День вишиванки в 2021 році і як святкувати Фото Відео
11:13
Amazon готується купити студію-творця Джеймса Бонда за нечувану суму
11:06
В СБУ розкрили деталі обшуків у будинку Кличка Відео
11:02
Протягнув кілька метрів по асфальту: у Києві бетоновоз переїхав дитину на переході
10:57
Аріана Гранде таємно вийшла заміж за агента з нерухомості
10:44
У МОЗ оновили зони карантину: два регіони "поміняли колір" Відео
10:33
Безсоння: допоможуть ці шість натуральних засобів Відео
10:30
Експерти розкритикували законопроект про підвищення рентних ставок
10:21
Відставка голови МОЗ: експерт спрогнозував, чого чекати від можливого змінника Степанова Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти