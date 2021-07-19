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"Невакциновані від COVID-19 по прибуттю в Україну з-за кордону підуть на самоізоляцію" - МОЗ

19 липня 2021, 20:59

Крім цього, уряд планує створити пункти вакцинації на прикордонних пунктах пропуску.

самоізоляція, карантин, коронавірус
Прибулі в Україну підуть на самоізоляцію / Фото pixabay.com

У МОЗ заговорили про посилення контролю при перетині державного кордону у зв'язку із зростанням випадків захворюваності COVID-19. Зокрема, мова йде про штам "Дельта".

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, всіх невакцинованих людей, по приїзду в Україну, відправлятимуть на самоізоляцію.

"Всі вакциновані особи, які будуть приїжджати в Україну, повинні будуть пройти 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест", - заявив Ляшко.

Разом з цим, неповнолітні українці і ті, хто виїхав з країни до вступу постанови в силу, від самоізоляції будуть звільнені.

Крім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наполягає на необхідності створення пунктів вакцинації на прикордонних пунктах пропуску.

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"Потрібно розгорнути пункти вакцинації в аеропортах і наземних пунктах пропуску і максимально проводити вакцинацію. На цьому тижні ми запускаємо п'ятий етап вакцинації. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб Прищеплювати всіх бажаючих", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, експерт Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології Наталія Виноград розповіла, що найбільшим ризиком для України, крім штаму " Дельта", є потрапляння нових штамів вірусу, які можуть прийти в країну з Росії, Туреччини, Єгипту та Європи. Тобто, з тих країн, куди літають українці і які одночасно відвідує безліч росіян.

Експерт зазначила, що при зустрічі людей з різних регіонів штами перемішуються.

вакцинація коронавірус самоізоляція новини України
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