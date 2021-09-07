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Ніхто тотальний локдаун в Україні зараз вводити не збирається - Комаровський

7 вересня 2021, 15:34
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Лікар-педіатр вважає, що про можливе посилення карантину необхідно "говорити голосніше".

Комаровський
Доктор Комаровський не бачить передумов до введення тотального локдауну / скріншот

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський оцінив можливість посилення карантину в Україні. За його словами, введення тотального локдауну поки планується.

"Ніхто тотальний локдаун (в Україні — ред.), наскільки я розумію, зараз вводити не збирається", - зазначив Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Лікар також здивований, що поки немає конкретної інформації про посилення карантинних заходів в Україні, хоч це вже активно обговорюють в Мережі.

"Сьогодні кажуть, що з 15 вересня будуть обмеження, але купа народу орендує готелі, знімає будівлі, планує проведення форумів у жовтні. Вони що, не в курсі, може, треба голосніше про це говорити, щоб люди даремно гроші не витрачали та форс-мажорів потім не було? Ось це для мене незрозуміло", - дивується Комаровський.

Локдаун в Україні: бути чи не бути

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту". "Червоні зони" карантину з'являться в Україні не раніше листопада.

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читайте такожТуреччина посилює карантин: що потрібно знати українському туристуГолова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на погоджувальній раді 7 вересня зазначив, що зараз найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в трьох областях. Зокрема, це Чернівецька, Львівська та Вінницька області - ці регіони найближчим часом можуть перейти в "помаранчеву" або "червоного" карантинну зону.

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка 7 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 197 жителів країни (днем раніше було 773). У тому числі захворіли 197 дітей і 37 медпрацівників.

Автор: Сергій Кущ
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Євген Комаровский зони карантину локдаун
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