Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні

Норвегія відмовилася від AstraZeneca / Reuters

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca із програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти, повідомляє The Local.

Уряд також підтримав припинення використання вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

"Уряд розглянув питання щодо того, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд прийшов до висновку, що добровільно буде пропонуватися тільки вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

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