УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні

12 травня 2021, 22:31

Країна офіційно виключила препарат з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

AstraZeneca
Норвегія відмовилася від AstraZeneca / Reuters

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca із програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти, повідомляє The Local.

Уряд також підтримав припинення використання вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

"Уряд розглянув питання щодо того, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд прийшов до висновку, що добровільно буде пропонуватися тільки вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред:

Норвегія коронавірус вакцина AstraZeneca
Зараз ви переглядаєте новину «Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Симптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлиниСимптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлини Путін отримав золоту акціюПутін отримав золоту акцію Інфекціоніст розповіла про небезпечну хворобу, яка виникає після COVID-19Інфекціоніст розповіла про небезпечну хворобу, яка виникає після COVID-19 Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чулиНазвано шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули Імунолог назвав терміни, коли коронавірус атакує Україну з новою силоюІмунолог назвав терміни, коли коронавірус атакує Україну з новою силою

Останні новини

06:55
В Україну йде індійський штам. Чи настільки страшний чорт, як його малюють?
06:42
Загострення у секторі Газа: Ізраїль заявив про ліквідацію командира бойовиків ХАМАСу Відео
06:34
Історія Ліззі: вийшов трейлер нової екранізації Стівена Кінга Відео
06:01
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
05:31
Тейлор Свіфт звабливо засвітила апетитні груди у яскравому наряді
Реклама
05:03
Що чекає на РФ після краху Путіна: політолог передрік похмуре майбутнє
04:23
Як назавжди видалити свій обліковий запис в Telegram – інструкція
03:53
На Дніпропетровщині "полковник ФСБ" погрожував підірвати будинок: названо ім'я "мінера"
03:02
Названо найнебезпечніше печиво на полицях магазинів Відео
02:12
Який симптом підвищує ризик смерті від COVID-19 - відповідь вчених Відео
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: загрози, і як не згоріти від сорому Відео
00:55
Вознесіння Господнє 2021: якого числа, що не можна робити, молитви Відео
00:19
Гола дружина Паніна публічно влаштувала мокру розпусту
12 травня, середа
23:55
У Києві мила качечка з каченятами перекрила рух транспорту
23:35
Експерт назвав причини кривавого конфлікту Ізраїлю та Палестини Відео
23:10
Чоловіків попередили про нову підступну небезпеку коронавірусу Відео
22:31
Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні Відео
22:31
Медведчук зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним Відео
22:21
Alyona Alyona стала співачкою року на думку експертів Yuna 2021 Відео
22:04
У Києві господар собаки без намордника матюкався та поранив ножем перехожих
Реклама
21:26
Путіну доведеться проковтнути образу від України Погляд
21:22
В Офісі генпрокурора заявили, що проситимуть суд заарештувати Медведчука Відео
21:15
Розмова Лаврова з Блінкеном: перші подробиці від дипломатів Росії та США Відео
21:03
УЄФА знайшла нове місце для фіналу Ліги Чемпіонів - The New York Times Відео
20:59
У Києві жінка народила прямо в переході біля метро
20:33
Бойовики ХАМАС випустили ще 130 ракет по Ізраїлю - ЗМІ Відео
20:24
Вчені б'ють на сполох через загрозу нового вибуху на ЧАЕС
20:10
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
19:59
У ТКГ розповіли про реакцію Путіна на справу проти Медведчука Відео
19:52
Хто винен у новому витку війни між Ізраїлем і Палестиною Погляд
19:26
Дружина Лещенка постала на фото в образі садо-мазо-провідниці у вагоні Відео
19:23
Медведчук після допиту в Офісі генпрокурора розповів, у чому його звинувачують Відео
19:20
В українському PS Store чергове підвищення цін – деякі ігри для PS4 подорожчали на 50%
19:12
Солістці Go-A стало погано всупереч карантину - вона повідомила про свій стан
19:12
Лещенко назвав виступ дружини на московській секс-вечірці підтримкою жертв путінського режиму - ЗМІ
19:02
Посли країн G7 терміново звернулися до Кабміну через звільнення Коболєва Відео
18:46
На Черкащині школяра у спортзалі задавило футбольними воротами Відео
18:39
Казанського стрільця заарештовано на два місяці Відео
18:38
Потап заінтригував зізнанням про новий стиль репертуару Відео
18:26
Укрпошта потрапила до гучного скандалу через загибель бджіл
Реклама
18:26
Пенсіонер зміг розблокувати смартфон Samsung за допомогою відрізаного пальця
18:03
Ураза-байрам 2021: коли починається і як святкують
17:54
Настя Івлєєва на природі попрацювала руками і пустила струмінь в рот
17:50
Sony поділилася новими кадрами з майбутнього ексклюзиву PS5 – Ratchet & Clank: Крізь світи Відео
17:47
Зеленський звернувся до Ізраїлю і Палестини через загострення збройного конфлікту Відео
17:05
Порошенко вирішив засудити Гордона за наклеп щодо нього і Путіна Відео
16:57
У магазині PlayStation стартував новий розпродаж зі знижками до 90%
16:57
"Велике будівництво" Зеленського: на Львівщині облаштували сучасне приймальне відділення
16:35
У Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому - ЗМІ Відео
16:33
Експерт: обсяг податків металургійних компаній у 2021 році - позитивний сигнал для економіки
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти