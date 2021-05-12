Норвегія відмовилася від вакцини, яку використовують в Україні

Країна офіційно виключила препарат з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca із програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти, повідомляє The Local.
Уряд також підтримав припинення використання вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.
"Уряд розглянув питання щодо того, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд прийшов до висновку, що добровільно буде пропонуватися тільки вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- 7 квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
Автор: Катерина Трохимчук