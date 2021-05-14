Нова атака коронавірусу: кому в Україні загрожує посилення карантину

В Україні знову погіршилася ситуація з коронавірусом / УНІАН

В Україні в "помаранчеву" зону карантинних обмежень повернули Миколаївську область після того, як вона нещодавно покинула її.

На Миколаєвщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, говориться в індикаторах визначення рівнів епідемічної небезпеки, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Відмітимо, що за даними МОЗ в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,6% при нормі не більше 20%.

При цьому Миколаївська область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.

У той же час інші області України знаходяться в "жовтій" зоні карантину.

/ moz.gov.ua

Звернемо увагу, що в Україні вже дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу:

місто Київ;

Волинська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Полтавська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Як відомо, напередодні Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.

Додамо, що після "помаранчевої" регіони можуть потрапити в "червону" зону, яка передбачає істотні карантинні обмеження.

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Коронавірус в Україні:

За минулу добу в Україні виявили 7 тисяч 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.

До медичних закладів за минулу добу госпіталізували 2195 осіб, виписано з лікарень 3675 осіб.

Також зафіксовано 287 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.