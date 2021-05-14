Нова атака коронавірусу: кому в Україні загрожує посилення карантину

В єдиному регіоні України перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19.
В Україні в "помаранчеву" зону карантинних обмежень повернули Миколаївську область після того, як вона нещодавно покинула її.
На Миколаєвщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, говориться в індикаторах визначення рівнів епідемічної небезпеки, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Відмітимо, що за даними МОЗ в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,6% при нормі не більше 20%.
При цьому Миколаївська область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.
У той же час інші області України знаходяться в "жовтій" зоні карантину.
Звернемо увагу, що в Україні вже дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу:
- місто Київ;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Як відомо, напередодні Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.
Додамо, що після "помаранчевої" регіони можуть потрапити в "червону" зону, яка передбачає істотні карантинні обмеження.
читайте такожКоли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь
Коронавірус в Україні:
- За минулу добу в Україні виявили 7 тисяч 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.
- До медичних закладів за минулу добу госпіталізували 2195 осіб, виписано з лікарень 3675 осіб.
- Також зафіксовано 287 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.