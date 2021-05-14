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Нова атака коронавірусу: кому в Україні загрожує посилення карантину

14 травня 2021, 10:28
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В єдиному регіоні України перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19.

Коронавірус розгулявся на Миколаєві
В Україні знову погіршилася ситуація з коронавірусом / УНІАН

В Україні в "помаранчеву" зону карантинних обмежень повернули Миколаївську область після того, як вона нещодавно покинула її.

На Миколаєвщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування, говориться в індикаторах визначення рівнів епідемічної небезпеки, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Відмітимо, що за даними МОЗ в Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,6% при нормі не більше 20%.

При цьому Миколаївська область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищені показники по COVID-19.

У той же час інші області України знаходяться в "жовтій" зоні карантину.

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/ moz.gov.ua

Звернемо увагу, що в Україні вже дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу:

  • місто Київ;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область.

Як відомо, напередодні Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні.

Додамо, що після "помаранчевої" регіони можуть потрапити в "червону" зону, яка передбачає істотні карантинні обмеження.

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Коронавірус в Україні:

  • За минулу добу в Україні виявили 7 тисяч 562 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.
  • До медичних закладів за минулу добу госпіталізували 2195 осіб, виписано з лікарень 3675 осіб.
  • Також зафіксовано 287 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби.
  • За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили у м. Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

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