УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому світить щеплення

23 квітня 2021, 09:19
Прослухати новину
Зупинити

В Україну привезли 367 тисяч доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

Нова партія вакцини AstraZeneca в Україні
Нова партія вакцини AstraZeneca надійшла в Україну / Reuters

У п'ятницю, 23 квітня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Літак з вакциною південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo прибув в аеропорт у Києві близько 8:45, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначимо, що нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи COVAX.

Як уточнили в МОЗ, цю партію вакцин використовують для вакцинації пріоритетних груп.

false
/ Facebook.com/moz.ukr

Крім того, щеплення AstraZeneca-SKBo також отримають люди у віці старше 65 років.

false

Що відомо про вакцину AstraZeneca-SKBo

Південнокорейську вакцину від коронавірусу AstraZeneca-SKBio можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) і вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), ідентичні за складом і технологією виготовлення.

Експерти попередили, що вакцини різних типів і створені різними компаніями не є взаємозамінними.

У МОЗ гарантували, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився першою дозою, буде в достатній кількості і доступною.

Що таке COVAX

COVAX - це глобальна ініціатива, створена для прискорення розробки і виробництва вакцин від COVID-19, а також для забезпечення їх рівномірного розподілу в усьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації( GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами із закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

Партнерами механізму COVAX виступають, зокрема, виробники вакцин, уряди США, Європейського Союзу, Канади, Великобританії, Німеччини, Світовий банк та ін.

читайте такожУ МОЗ розповіли, чим замінять індійську вакцину CoviShield

Скільки вакцин в рамках COVAX обіцяють Україні

За даними ЮНІСЕФ, що всього до кінця 2021 року в рамках COVAX в Україну будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців.

В ЮНІСЕФ підкреслюють, що в рамках COVAX поставляються тільки ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

"Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство, - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - пояснив Ляшко, слова якого наводяться в прес-релізі ЮНІСЕФ.

Вакцинація в Україні:

  • За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 16 тис. 169 осіб.
  • Найбільша кількість щеплень зареєстрована у Києві (1 тис. 679), Дніпропетровській (1 тис. 453) та Запорізькій (1 тис.084) областях, найменша - у Тернопільській (350), Кіровоградській (335), Луганській (311) та Чернігівській (263) областях.
  • Щеплення проводили 283 мобільні бригади з імунізації та 470 пунктів щеплення.З початку прищеплювальної кампанії щеплено 508 тис.046 осіб.
  • У лист очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 485 тис.

Індійська вакцина CoviShield

Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.

Вакіна CoviShield - що це

CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.

Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.

CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).

Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.

Вакцинація в Україні

23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.

Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.

Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.

Побічні ефекти CoviShield

Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:

  • біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
  • утома,
  • озноб або лихоманка,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль у суглобах або м'язах,
  • утруднення дихання.

До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.

Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.

Вакцина новини України вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу вакцина AstraZeneca
Зараз ви переглядаєте новину «Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому світить щеплення». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Путін відповів Зеленському і покликав до МосквиПутін відповів Зеленському і покликав до Москви У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу Чому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вченихЧому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вчених Боротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФБоротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФ

Останні новини

03:50
Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19
03:09
У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну Відео
02:15
Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави Відео
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
00:55
Експерт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви Відео
Реклама
00:19
Листівки-привітання з Лазаревою суботою і красиві побажання
23 квітня, п'ятниця
23:41
Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії Відео
23:23
Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей Відео
22:54
Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська" Відео
22:44
"Оргазмічне блаженство": сексперт поділилася сексуальною фішкою Відео
22:23
Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов Відео
22:18
Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі Відео
22:17
Лікарі розповіли, як душ впливає на імунітет Відео
21:57
Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Відео
21:57
Тельці: головні якості та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:40
Тарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: яких платіжок чекаюти Відео
21:38
На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО Відео
21:33
З чого починається рак легенів: симптоми Відео
20:57
У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО Відео
20:34
У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР" Відео
Реклама
20:20
Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6 Відео
19:47
Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні Відео
19:35
Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го Відео
19:28
Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії Відео
19:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
18:50
До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців Відео
18:48
Названо головні причини забруднення повітря в Україні
18:44
Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова Відео
18:24
Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Відео
18:01
Музика українського композитора стала саундтреком до серіалу HBO Відео
18:00
CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах Відео
17:57
Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень Відео
17:32
У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин Відео
17:31
Олег Винник випустив кліп Діаманти з переможницею Х-Фактора Відео
17:26
Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть Відео
17:22
Серцевий напад: три перевірених способи знизити ризик небезпечного для життя стану Відео
17:16
У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта" Відео
17:06
Остерігайтеся спойлерів – гравці завчасно отримали диски з RE: Village Відео
16:59
Сумська назвала причину зіпсованих стосунків із сестрою Відео
16:50
Якою вакциною прищепився Путін: доктор вказала на нестиковки Відео
Реклама
16:44
Подорожчання проїзду в Києві: названо маршрути
16:43
Харківську об’їзну відремонтують в рамках "Великого будівництва" - Укравтодор
16:35
У Нацбанку спрогнозували, коли чекати ослаблення карантину в Україні Відео
16:35
У Путіна кличуть Францію і Німеччину на Донбас для переговорів за участю "ЛДНР" Відео
16:34
Кравчук зробив заяву щодо умови розриву дипвідносин Києва і Москви Відео
16:08
У магазині Steam з'явилися нові способи пошуку ігор
15:56
Українцям готують новий податок: кого і за що змусять платити більше Відео
15:52
Литва, Латвія та Естонія вирішили дипломатично покарати Росію Відео
15:45
Олексій Навальний оголосив про припинення голодування Відео
15:33
У СІЗО скоїв суїцид підозрюваний у вбивстві школярки на Херсонщині Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти