Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому світить щеплення

Нова партія вакцини AstraZeneca надійшла в Україну / Reuters

У п'ятницю, 23 квітня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Літак з вакциною південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo прибув в аеропорт у Києві близько 8:45, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначимо, що нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи COVAX.

Як уточнили в МОЗ, цю партію вакцин використовують для вакцинації пріоритетних груп.

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Крім того, щеплення AstraZeneca-SKBo також отримають люди у віці старше 65 років.

Що відомо про вакцину AstraZeneca-SKBo

Південнокорейську вакцину від коронавірусу AstraZeneca-SKBio можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) і вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), ідентичні за складом і технологією виготовлення.

Експерти попередили, що вакцини різних типів і створені різними компаніями не є взаємозамінними.

У МОЗ гарантували, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився першою дозою, буде в достатній кількості і доступною.

Що таке COVAX

COVAX - це глобальна ініціатива, створена для прискорення розробки і виробництва вакцин від COVID-19, а також для забезпечення їх рівномірного розподілу в усьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації( GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами із закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

Партнерами механізму COVAX виступають, зокрема, виробники вакцин, уряди США, Європейського Союзу, Канади, Великобританії, Німеччини, Світовий банк та ін.

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Скільки вакцин в рамках COVAX обіцяють Україні

За даними ЮНІСЕФ, що всього до кінця 2021 року в рамках COVAX в Україну будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців.

В ЮНІСЕФ підкреслюють, що в рамках COVAX поставляються тільки ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

"Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство, - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - пояснив Ляшко, слова якого наводяться в прес-релізі ЮНІСЕФ.

Вакцинація в Україні:

За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 16 тис. 169 осіб.

Найбільша кількість щеплень зареєстрована у Києві (1 тис. 679), Дніпропетровській (1 тис. 453) та Запорізькій (1 тис.084) областях, найменша - у Тернопільській (350), Кіровоградській (335), Луганській (311) та Чернігівській (263) областях.

Щеплення проводили 283 мобільні бригади з імунізації та 470 пунктів щеплення.З початку прищеплювальної кампанії щеплено 508 тис.046 осіб.

У лист очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 485 тис.