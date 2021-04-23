Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому світить щеплення

В Україну привезли 367 тисяч доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.
У п'ятницю, 23 квітня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Літак з вакциною південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo прибув в аеропорт у Києві близько 8:45, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Зазначимо, що нова партія складається з 367 тисяч доз вакцини. Вони були поставлені в рамках ініціативи COVAX.
Як уточнили в МОЗ, цю партію вакцин використовують для вакцинації пріоритетних груп.
Крім того, щеплення AstraZeneca-SKBo також отримають люди у віці старше 65 років.
Що відомо про вакцину AstraZeneca-SKBo
Південнокорейську вакцину від коронавірусу AstraZeneca-SKBio можна використовувати для другої дози після першого щеплення препаратом Covishield.
Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) і вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), ідентичні за складом і технологією виготовлення.
Експерти попередили, що вакцини різних типів і створені різними компаніями не є взаємозамінними.
У МОЗ гарантували, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився першою дозою, буде в достатній кількості і доступною.
Що таке COVAX
COVAX - це глобальна ініціатива, створена для прискорення розробки і виробництва вакцин від COVID-19, а також для забезпечення їх рівномірного розподілу в усьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації( GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами із закупівель та логістики вакцин від COVID-19.
Партнерами механізму COVAX виступають, зокрема, виробники вакцин, уряди США, Європейського Союзу, Канади, Великобританії, Німеччини, Світовий банк та ін.
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Скільки вакцин в рамках COVAX обіцяють Україні
За даними ЮНІСЕФ, що всього до кінця 2021 року в рамках COVAX в Україну будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців.
В ЮНІСЕФ підкреслюють, що в рамках COVAX поставляються тільки ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.
"Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство, - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - пояснив Ляшко, слова якого наводяться в прес-релізі ЮНІСЕФ.
Вакцинація в Україні:
- За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 16 тис. 169 осіб.
- Найбільша кількість щеплень зареєстрована у Києві (1 тис. 679), Дніпропетровській (1 тис. 453) та Запорізькій (1 тис.084) областях, найменша - у Тернопільській (350), Кіровоградській (335), Луганській (311) та Чернігівській (263) областях.
- Щеплення проводили 283 мобільні бригади з імунізації та 470 пунктів щеплення.З початку прищеплювальної кампанії щеплено 508 тис.046 осіб.
- У лист очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 485 тис.
Індійська вакцина CoviShield
Наприкінці лютого стало відомо, що замість раніше обіцяних МОЗ вакцин Pfizer і Moderna, а пізніше китайської Sinovac, Україна закупить індійський препарат під назвою CoviShield. Для укладення контракту глава МОЗ Максим Степанов особисто побував в Індії.
Вакіна CoviShield - що це
CoviShield - це вакцина від коронавірусу, що виготовляється за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZenecа, виробляється на потужностях Serum Institute of India - найбільшому виробництві вакцин у світі.
Препарат виготовляють з ослабленої версії аденовірусу (вірусу застуди) шимпанзе, який модифікували під коронавірус. За допомогою вакцини імунна система виробляє антитіла і готує їх для атаки справжнього коронавірусу, коли той потрапить в організм.
CoviShield рекомендована ВООЗ до екстреного використання. Препарат вводиться внутрішньом'язово (дві дози з інтервалом в 28 днів).
Фактично британську вакцину AstraZenecа і її індійського "брата" об'єднує тільки технологія і загальний принцип дії. Іншими словами, ця вакцина не ідентична шведсько-британської.
Вакцинація в Україні
23 лютого препарат був зареєстрований в Україні, того ж дня в країну прибула і перша партія.
Майже відразу в Україні вона отримала прізвисько "вакцина для бідних" - Україна стала одним з перших покупців препарату, який до того Індія безкоштовно, в рамках гуманітарної допомоги відправляла в Бутан, Бангладеш, Афганістан, М'янму, Непал та інші країни, які не могли дозволити собі закупівлю.
Щоб підстьобнути старт вакцинації, міністр Степанов першим з публічних осіб прищепився на камери, а слідом отримав свою дозу і президент Володимир Зеленський, пояснивши, що таким чином хотів подати особистий приклад українцям. Тим не менш, 9 березня глава українського МОЗ був змушений визнати, що вакцинація від COVID-19 йде не за планом: виявилося, що з початку кампанії з вакцинації, яка стартувала 24 лютого, в Україні прищепили всього 19 тисяч осіб.
Побічні ефекти CoviShield
Найбільш поширеними побічними діями вакцини AstraZeneca (а, отже, і CoviShield) вважаються:
- біль, почервоніння, свербіж, набряк, синці в місці ін'єкції,
- утома,
- озноб або лихоманка,
- головний біль,
- нудота,
- біль у суглобах або м'язах,
- утруднення дихання.
До "побочки" відносять блювоту і діарею, а також зрідка - зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі і висип.
Крім того, до ефективності вакцини виникли питання. Зокрема, в момент надходження в Україну, вона не мала завершеної третьої фази клінічних випробувань, а її реєстрація в самій Індії пройшла за процедурою "Emergency Use" (екстреної реєстрації). Це дослідження необхідно для отримання додаткових клінічних даних про ефективність, безпеку і того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину. У заяві групи з захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network зверталася увага на те, що схвалення вакцини могло бути поспішним.