Нова хвиля COVID-19 восени і штам Дельта: Ляшко звернувся до українців

Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу / УНІАН

Не можна припустити, щоб ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні була такою ж, як у жовтні-листопаді і в березні-квітні. Держава ставить перед собою завдання масової вакцинації українців і вивчає питання дооснащення лікарень киснем. Обставини багато у чому залежать і від українців, яким слід проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем і зробити щеплення від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У ефірі ТСН він розповів про те, що держава не хотіла б повторення важких хвиль коронавірусної інфекції і працює над забезпеченням умов для протидії вірусу.

"Тому, наше перше стратегічне завдання - якомога більше вакцинувати українців для того, щоб навіть при інфікуванні запобігти госпіталізації до закладів охорони здоров'я. Друге завдання - це ми знову ж переглядаємо всі кисневі мережі для того, щоб додатково до того, що вже зробили, точково дооснастити ті лікарні, які приймають найбільший удар, коли відбуваються значні спалахи коронавірусної хвороби", - пояснив міністр.читайте такожЗатишшю скоро кінець: чого чекати від "скаженого" штаму Дельта в Україні

При цьому він додав, що у влади є нові рішення, щодо яких українцям повідомлять незабаром. Однак ситуації багато в чому залежить і від людей, які повинні консультуватися зі своїми сімейними лікарями і робити щеплення від коронавірусу тими вакцинами, які є в наявності.

"Багато що залежить від самих українців. Нам головне зараз провакцинувати якомога більшу кількість українців. Я пропоную не чекати (на нову хвилю COVID-19), а активно готуватися. Активно готуватися - це йти до прищепних кабінетів, спілкуватися зі своїм сімейним лікарем і робити щеплення від коронавірусної хвороби вакциною, яка є у нього. Все інше залишаємо вченим і епідеміологам", - підкреслив Віктор Ляшко.

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Коронавірус в Україні

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